Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Σταθερή ανάπτυξη με αυξημένα κόστη στο α’ εξάμηνο 2025

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2025 με ισχυρή αύξηση εσόδων και επιβατικής κίνησης, αλλά και μείωση καθαρών κερδών λόγω υψηλότερων λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων.

Κίνηση και έσοδα

Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 15,1 εκατ. επιβάτες (+7,6% σε ετήσια βάση), με εξωτερικό +9,8% και εσωτερικό +2,2%. Η αύξηση ζήτησης ενίσχυσε τα συνολικά έσοδα στα 308,2 εκατ. ευρώ (+5,0%).

Αεροπορικά έσοδα: 230,5 εκατ. ευρώ (+3,2%), με τις αεροπορικές χρεώσεις στα 166,2 εκατ. (+33,3%) και το ΤΕΑΑ μειωμένο κατά 72,9%, αντισταθμισμένο πλήρως μέσω αναπροσαρμογής της Χρέωσης Εξυπηρέτησης Επιβατών.

Μη αεροπορικά έσοδα: 77,7 εκατ. ευρώ (+10,6%), με τα έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες να φτάνουν τα 50,1 εκατ. ευρώ (+10%), λόγω νέων retail concepts και αυξημένης κατανάλωσης ταξιδιωτών υψηλής αγοραστικής δύναμης.

Κερδοφορία και κόστη

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 15,3% σε 118,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω:

ανόδου μισθολογικού κόστους (29,8 εκατ., +9,7%),

υψηλότερων αμοιβών τρίτων (43,8 εκατ., +14,1%),

αύξησης ενεργειακού κόστους (+18,4%),

ανόδου μεταβλητής αμοιβής δικαιωμάτων (24,3 εκατ., +22,7%).

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 189,8 εκατ. ευρώ (-0,6%), ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε 182,3 εκατ. ευρώ (-0,6%), με περιθώριο 59,2% (από 62,5% το 2024). Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 92,2 εκατ. ευρώ (-5,1%), καθώς τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν στα 29,4 εκατ. ευρώ (+20,3%), λόγω υψηλότερων επιτοκίων και νέου δανεισμού για επενδύσεις.

Ταμειακές ροές και ισολογισμός

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές περιορίστηκαν σε 92,3 εκατ. ευρώ (από 171,8 εκατ.), με δείκτη μετατροπής 50,6% (έναντι 93,6% το 2024), λόγω εντατικοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

Το καθαρό χρέος αυξήθηκε σε 767,2 εκατ. ευρώ (από 623,1 εκατ. στο τέλος 2024), με δείκτη καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένο EBITDA στο 1,8x (από 1,5x).

Το μετοχικό κεφάλαιο ενισχύθηκε στα 309,5 εκατ. ευρώ μέσω του Scrip Dividend Program, που απέφερε 84,75 εκατ. ευρώ (κάλυψη 89,2% από 2.346 μετόχους).

Επενδύσεις και έργα

Οι επενδύσεις εξαμήνου έφτασαν τα 90 εκατ. ευρώ, με αιχμή το Πρόγραμμα Επέκτασης Αεροδρομίου (AEP). Ήδη ξεκίνησε η κατασκευή του πολυώροφου χώρου στάθμευσης 3.365 θέσεων και του βορειοδυτικού χώρου στάθμευσης 32 αεροσκαφών.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η γενική μελέτη για την επέκταση του κεντρικού και του δορυφορικού αεροσταθμού, έργο που θα αυξήσει τη συνολική επιφάνεια κατά 150.000 τ.μ. (+68%) και θα διπλασιάσει τους εμπορικούς χώρους.

Προοπτικές

Η διοίκηση αναμένει ανάπτυξη επιβατικής κίνησης με μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό για το 2025 και καθαρά κέρδη περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως για το 2025-2026. Ωστόσο, τα περιθώρια EBITDA θα υποστούν βραχυπρόθεσμη πίεση (-100 μ.β.) λόγω εξάντλησης του μεταφερόμενου ποσού και εκτεταμένων επενδύσεων.

Στρατηγικά, η εταιρεία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δρομολογίων προς αγορές υψηλής αγοραστικής δύναμης, στη διατήρηση υψηλών μερισματικών αποδόσεων μέσω κεφαλαιακής ενίσχυσης, και στην υιοθέτηση πράσινων κινήτρων, όπως το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με λίγα λόγια, ο ΔΑΑ καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στη ζήτηση, βελτιωμένα έσοδα ανά επιβάτη και επιθετικό επενδυτικό πλάνο, αλλά με αυξημένες πιέσεις σε κόστη και κερδοφορία βραχυπρόθεσμα.