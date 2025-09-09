Ryanair: Υπερχρεώσεις έως +125% από τα ΟΤΑ - Στο στόχαστρο eDreams, Tix και Vola

Με νέα της έρευνα, η Ryanair φέρνει στο φως εκτεταμένες υπερχρεώσεις σε βασικές υπηρεσίες πτήσεων από online ταξιδιωτικά πρακτορεία (OTAs), καταγγέλλοντας πλατφόρμες όπως οι eDreams, Tix και Vola οι οποίες επιβαρύνουν τους καταναλωτές με τιμές έως και 125% υψηλότερες από αυτές της ίδιας της αεροπορικής εταιρίας, καθώς για μια θέση που κοστίζει 8 ευρώ στην ιστοσελίδα του αερομεταφορέα χρεώνουν 18 ευρώ (περίπτωση eDreams).

Οι πλατφόρμες αυτές, όπως καταγγέλει η Ryanair, δεν προχωρούν σε συμφωνία με την ίδια καθώς επιδιώκουν να συνεχίσουν να υπερχρεώνουν τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την έρευνα Σεπτεμβρίου του low cost αερομεταφορέα, τα OTAs προχωρούν σε αδικαιολόγητες χρεώσεις για υπηρεσίες όπως η επιλογή θέσης, η μεταφορά αποσκευών και η προτεραιότητα επιβίβασης, χωρίς να διαθέτουν καμία επίσημη συνεργασία με τη Ryanair.

eDreams: η «πρωταθλήτρια» στις υπερχρεώσεις

Η μεγαλύτερη απόκλιση εντοπίζεται στην ισπανική πλατφόρμα eDreams. Σύμφωνα με τη Ryanair, η eDreams, μεταξύ άλλων, χρεώνει υπερδιπλάσια τιμή στη χειραποσκευή 10 κιλών (25,72 €, έναντι 12,09 € του αερομεταφορέα).

Παραδείγματα από Tix και Vola

Σε πίνακα όπου αναφέρονται οι σχετικές χρεώσεις των ΟΤΑ, η Ryanair αναφέρει τις εξής τιμές...

Tix: Χρεώνει 15,68 € για κράτηση θέσης (έναντι 8 € της Ryanair, +96%), ενώ για αποσκευή 20 κιλών χρεώνει 39,19 €, όταν στη Ryanair το κόστος είναι 26,99 € (+45%).

Vola: Η προτεραιότητα επιβίβασης τιμολογείται με 25 € αντί 16 € (+56%), ενώ η κράτηση θέση φτάνει τα 15,75 € έναντι 11 € της Ryanair (+43%).

Πίεση προς τις αρχές της ΕΕ

Η Ryanair επισημαίνει ότι συνεχίζει την εκστρατεία για την προστασία των καταναλωτών της ΕΕ από τις επιβλαβείς πρακτικές που χρησιμοποιούνται από OTA όπως οι eDreams, Tix και Vola. Προτρέπει δε τις κυβερνήσεις της ΕΕ και τις αρχές προστασίας των καταναλωτών να αναλάβουν δράση και να απαιτήσουν υποχρεωτική διαφάνεια στην τιμολόγηση των OTA, σύμφωνα με την πολιτική διαφάνειας τιμών που τηρούν οι «Εγκεκριμένοι OTA»-συνεργάτες της Ryanair.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, όπως τονίζει, πολλές από τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Καταναλωτών και Υπουργοί συνεχίζουν να αγνοούν τη ζημία που προκαλείται στους καταναλωτές από αυτές τις υπερχρεώσεις των OTA.

Υπογραμμίζει μάλιστα ότι η eDreams, ισπανικό OTA, συνεχίζει να υπερχρεώνει τους ανυποψίαστους Ισπανούς πελάτες της, και εκτοξεύει βέλη κατά του Ισπανού υπουργού προστασίας Καταναλωτ Pablo Bustinduy, ο οποίος, όπως αναφέρει, δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για την υπεράσπισή τους.