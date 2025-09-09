Ryanair: Αυξάνεται το μέγιστο μέγεθος χειραποσκευής
09 Sep 2025, 13:37 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Ryanair αυξάνει το μέγιστο μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος χειραποσκευής για όλους τους επιβάτες σε όλη την Ευρώπη. Πλέον, κάθε επιβάτης μπορεί να μεταφέρει δωρεάν μία χειραποσκευή διαστάσεων 40 x 30 x 20 εκατοστά, έναντι 40 x 25 x 20 εκατοστών που ίσχυε προηγουμένως.
Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο μέγεθος είναι κατά 33% μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος δωρεάν χειραποσκευής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που ορίζουν 40 x 30 x 15 εκατοστά. Ωστόσο, η Ryanair τονίζει ότι η χειραποσκευή πρέπει να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Οι επιβάτες που επιθυμούν να πάρουν μαζί τους επιπλέον χειραποσκευή μπορούν να προσθέσουν την υπηρεσία Priority Boarding.
Η κίνηση αυτή της Ryanair έρχεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης που έχει ανοίξει για ενιαίες ρυθμίσεις χειραποσκευών στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει στο μέλλον όλοι οι ταξιδιώτες να έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν δωρεάν μία μικρή χειραποσκευή και ένα προσωπικό αντικείμενο. Η απόφαση της Ryanair μπορεί να θεωρηθεί προσαρμογή στις απαιτήσεις αυτές.
Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει αυστηρότερους ελέγχους στις χειραποσκευές. Το προσωπικό εδάφους θα λαμβάνει υψηλότερα μπόνους όταν εντοπίζει υπέρβαρες ή μεγαλύτερες από το επιτρεπόμενο χειραποσκευές, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες θα τηρούνται αυστηρά.
