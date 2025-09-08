Fischer Air: Ο νέος Σλοβακικός αερομεταφορέας που θα «φέρει» νέες Γερμανικές πτήσεις στην Κρήτη

O Τσέχος επιχειρηματίας Vaclav Fischer σχεδιάζει να επαναφέρει στη ζωή μετά από μια εικοσαετία τον αερομεταφορέα Fischer Air/Fischer Reisen, ο οποίος θα πετά σε δημοφιλείς ηλιόλουστους Μεσογειακούς προορισμούς.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο πόρταλ Airliners.de, η νέα αεροπορική εταιρία, η οποία ιδρύθηκε στη Σλοβακία, θα προσφέρει τις πρώτες τις πτήσεις αυτό το χειμώνα, από τη Γερμανία με προορισμό τη Μεσόγειο.

Το σχέδιο του Fischer προβλέπει την αναχώρηση των πρώτων πτήσεων αυτά τα Χριστούγεννα με αεροσκάφος Boeing 737-800 από το Κάσσελ και το Φρίντριχσχαφεν με προορισμό τη Γκραν Κανάρια, την Τενερίφη, τη Φουερτεβεντούρα και τη Λανθαρότε. Επιπλέον, στα δρομολόγια από το Κάσελ περιλαμβάνει και η Χουργκάντα.

Από τη Μπρατισλάβα προβλέπονται πτήσεις προς Γκραν Κανάρια, Τενερίφη και Χουργκάντα. Παράλληλα, το Πάσχα του 2026 θα προστεθούν νέα για Μαγιόρκα και Κρήτη, προορισμοί οι οποίοι θα προστεθούν –με εκκίνηση το Πάσχα- και από το Κάσελ.

Ένα δεύτερο Boeing 737 θα προστεθεί στον στόλο αεροσκαφών, ενώ σύμφωνα με τον Fischer, πρόκειται να ξεκινήσουν και πτήσεις από το Αμβούργο προς Γκραν Κανάρια και Φουερτεβεντούρα.

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται το αεροδρόμιο Φρίντριχσχαφεν.

Οι πτήσεις είναι ήδη διαθέσιμες μέσω της ισοσελίδας της Fischer Reisen και σύμφωνα με τον ιδρυτή της οι πτήσεις θα διατεθούν, σε πρώτη φάση, μέσω αυτής και online ταξιδιωτικών γραφείων, και από το Δεκέμβριο μέσω W2 και Citizeplane.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα fischer-reisen.eu τα πακέτα για το χειμώνα του 2025/26 και το καλοκαίρι του 2026 θα είναι διαθέσιμα προς κράτησης από την 1η Νοεμβρίου του 2025.

Vaclav Fischer: Μία πορεία με σκαμπανεβάσματα στον τουριστικό κλάδο

Ο Vaclav Fischer, γεννήθηκε το 1954 στην Πράγα και το 1978 μετανάστευσε στο Αμβούργο αποκτώντας Γερμανική υπηκοότητα το 1984. Δραστηριοποιείται στον ταξιδιωτικό κλάδο εδώ και δεκαετίες. Η Fischer Reisen ιδρύθηκε το 1979 και στα μέσα της δεκαετίας του 1980 εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους τουρ οπερέιτορ στη Γερμανία.

Το 1996 πούλησε την εταιρία στην Condor, επέτρεψε στην πατρίδα του την Πράγα, και αξιοποίησε το χρηματικό όφελος στην ίδρυση ενός αερομεφορέα. Ωστόσο, την ίδια χρονιά, η εταιρία χρεωκόπησε.

O Fischer είχε ανακοινώσει την επιστροφή του στην τουριστική βιομηχανία από την Άνοιξη του 2024, γνωστοποιώντας την εκκίνηση του αερομεταφορέα ο οποίος θα αξιοποιούσε δύο Boeing 737-700s για δρομολόγια από το Αμβούργο, το Μόναχο και τη Δρέσδη με προορισμό τις Βαλεαρίδες, τη Μάλαγα και τα Κανάρια, όμως αυτό δεν συνέβη.