Eurocontrol: Πιο ομαλή η εναέρια κυκλοφορία το καλοκαίρι στην Ευρώπη παρά την αύξηση των πτήσεων
08 Sep 2025, 09:50 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Πιο ομαλή ήταν η λειτουργία των αερομεταφορών στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, παρά την αύξηση κατά 3% του αριθμού των πτήσεων, ανακοίνωσε η Eurocontrol.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 35.122 πτήσεις την ημέρα, αριθμός αυξημένος κατά 1% σε σχέση με το καλοκαίρι του 2019, πριν από την πανδημία.
Οι καθυστερήσεις που οφείλονται στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας μειώθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, από 5,4 σε 3,9 λεπτά ανά πτήση, ενώ η ακρίβεια δρομολογίων βελτιώθηκε κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες, με το 71% των πτήσεων να φτάνει στην ώρα του (με απόκλιση έως 15 λεπτά). Η βελτίωση αυτή αποδίδεται εν μέρει σε καλύτερες καιρικές συνθήκες σε σχέση με πέρυσι.
Ωστόσο, η Eurocontrol σημειώνει ότι τα αποτελέσματα παραμένουν χειρότερα από εκείνα του 2019 και «χαμηλότερα από τους στόχους», επισημαίνοντας ελλείψεις προσωπικού ελεγκτών σε ορισμένες χώρες αλλά και ανάγκη εκσυγχρονισμού εξοπλισμών.
Ο οργανισμός εντόπισε οκτώ “σημεία πίεσης” όπου οι καθυστερήσεις σε πτήσεις εν πτήσει ξεπερνούν το ένα λεπτό ανά δρομολόγιο. Στην κορυφή βρίσκεται η περιοχή που διαχειρίζεται η DSNA στη Γαλλία, με 3,6 λεπτά καθυστέρησης ανά πτήση, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 3,1 λεπτών. Οι αιτίες σχετίζονται με ανεπαρκή στελέχωση, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σε μικρότερο βαθμό με απεργιακές κινητοποιήσεις.
Η απεργία της 3ης και 4ης Ιουλίου από δύο μικρά συνδικάτα ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στη Γαλλία είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση κατά μέσο όρο 1.422 πτήσεων την ημέρα και καθυστερήσεις σε 3.713 δρομολόγια ημερησίως, με το κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες να εκτιμάται από την Eurocontrol στα 120 εκατ. ευρώ.
