Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωαννίνων προορισμός για VIP αεροσκάφη
07 Sep 2025, 16:29 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το αεροδρόμιο της Βορειοδυτικής Ελλάδας κι όχι άδικα άλλωστε, καθώς έχει ανοίξει τα φτερά του σε ένα κομβικό γεωγραφικό σημείο της χώρας μας. Ένα αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται στη συμβολή τριών διεθνών οδικών αξόνων και στην καρδιά της ραγδαία ανερχόμενης ενδοχώρας της Ηπείρου.
To Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωαννίνων σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο της αεροπορικής του κίνησης και καταγράφει ρεκόρ σε σχέση με άλλες χρονιές. Οι δε υπηρεσίες που προσφέρουν η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου είναι υποδειγματικές.
Ο Γιαννιώτης αρχιεκπαιδευτής πιλότων Βασίλης Τσιμής μας ξεναγεί σε ένα Gulfstream 650, μέσα από μια εντυπωσιακή πτήση που πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες στο διεθνές αεροδρόμιο Ιωαννίνων.
Ο Β. Τσιμής, με πολυετή εμπειρία στη διεθνή αεροπορία, συγκαταλέγεται στους ανθρώπους που συνέβαλαν ουσιαστικά στην αναγέννηση του αεροδρομίου Ιωαννίνων.
Μέσα από το δίκτυο επαφών του, έχει καταφέρει να στρέψει το ενδιαφέρον πολλών ιδιωτικών εταιρειών αεροσκαφών προς την πόλη, καθιστώντας τα Ιωάννινα ελκυστικό προορισμό για την γενική αεροπορία.
Δείτε το βίντεο...
