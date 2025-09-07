Finnair: Σε τακτικές πτήσεις μετατρέπονται τα τσάρτερ προς Κω το καλοκαίρι του 2026

Τη διεύρυνση του δικτύου της για την καλοκαιρινή σεζόν του 2026 ανακοίνωσε η Finnair, με την προσθήκη νέων συνδέσεων και τη μετατροπή μιας σύνδεσης με Κω σε τακτική.

Ειδικότερα, ο αερομεταφορέας της Φινλανδίας θα πραγματοιεί τη σύνδεση Ελσίνκι – Κως, η οποία το 2026 μετατρέπεται σε τακτική, από προγραμματισμένη τσάρτερ.

Το δρομολόγιο θα ξεκινήσει στις 2 Μαίου του 2026 και θα πραγματοποιείται με αεροσκάφος A319/321, δύο φορές την εβδομάδα.

Οι πτήσεις με κωδικό AY1879, θα αναχωρούν κάθε Παρασκευή και Σάββατο από το Ελσίνκι στις 6:10 και θα προσγειώνονται στην Κω στις 9:55, ενώ οι πτήσεις AY1880 θα αναχωρούν τις ίδιες ημέρες από την Κω στις 10:40 με άφιξη στο Ελσίνκι στις 14:35.

Η Finnair θα προσφέρει επίσης τρία νέα δρομολόγια από το Ελσίνκι, προς Κατάνια, Φλωρεντία και Βαλένθια.