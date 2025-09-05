Αεροδρόμιo Αθήνας | +6,7% η επιβατική κίνηση τον Αύγουστο, + 6,8% στο 8μηνο
05 Sep 2025, 10:31 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Αυξημένη κατά 6,7% έναντι του ίδιου μήνα το 2024 ήταν η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ. Ειδικότερα, η κίνηση ανήλθε σε 3,88 εκατ. επιβάτες.
Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,5% και 8,4% αντίστοιχα.
Συνολικά, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 22,71 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,8%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% και 8,8% αντίστοιχα.
Οι πτήσεις
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των οκτώ πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 191.165, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,9% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση
κατά 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
διαβάστε ακόμα
- Ryanair: Μεγαλύτερη χειραποσκευή χωρίς επιπλέον χρέωση σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια 04/09 | 11:05
- Προσφορές Αir France Rendez-vous και KLM Real Deal Days για κρατήσεις έως 25 Σεπτεμβρίου 04/09 | 12:14
- airBaltic: Νέα σύνδεση Ταλίν – Αθήνα το καλοκαίρι του 2026 04/09 | 07:04
- Ryanair | Νέα πυρά κατά κυβερνήσεων και Κομισιόν για τις καθυστερήσεις - στις χειρότερες χώρες και η Ελλάδα 03/09 | 12:34
- Η Emirates αναβαθμίζει τις πτήσεις της - επέκταση της Premium Οικονομικής Θέσης σε τέσσερις νέες πόλεις 03/09 | 12:24
- Σε ποια ευρωπαϊκά αεροδρόμια ελλοχεύει ο κίνδυνος απάτης στις συναλλαγές - η θέσης της Αθήνας 03/09 | 06:30
- ΥΠΑ: Νέο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας, ραντάρ και προσλήψεις 01/09 | 19:25
- Chair Airlines: Νέες συνδέσεις με Άραξο το καλοκαίρι του 2026 02/09 | 06:55
- Επιθεώρηση της ΥΠΑ στον Δημοτικό Αερολιμένα Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» 29/08 | 18:19
- Condor | Xωρίς Αττάλεια το θερινό πρόγραμμα του 2026, λόγω μειωμένης ζήτησης 28/08 | 16:12
δημοφιλέστερα
- 1 Πρωταθλήτρια Ευρώπης τον Ιούλιο η Ελληνική Ξενοδοχία στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο ! 03.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Τριήμερο Φεστιβάλ Αναρρίχησης στα Τοπόλιανα 04.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Λουτράκι: Συνεχίζεται η ανασκαφική έρευνα στη Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατουνίστρας 04.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Προσφορές Αir France Rendez-vous και KLM Real Deal Days για κρατήσεις έως 25 Σεπτεμβρίου 04.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Προκήρυξη εκλογών στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος - Όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας 04.09.2025 | ΞΕΕ
- 6 Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή 04.09.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
- 7 Ντουμπρόβνικ με ραντεβού: Από το 2026 προκράτηση για τα διάσημα τείχη 04.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 8 Η Πάρος συνεχίζει να προσελκύει Έλληνες και ξένους επισκέπτες και το φθινόπωρο 04.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Uber for Teens | Ασφάλεια στις μετακινήσεις των εφήβων 04.09.2025 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Λισαβόνα: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε εκτροχιασμό τελεφερίκ 04.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ