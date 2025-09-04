Προσφορές Αir France Rendez-vous και KLM Real Deal Days για κρατήσεις έως 25 Σεπτεμβρίου
04 Sep 2025, 12:14 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Οι προσφορές Air France Rendez-vous και KLM Real Deal Days από την Αθήνα, οι εταιρίες Air France και KLM δίνουν μια καλή αφορμή σε όλους να κλείσουν τον επόμενο ταξίδι τους σε πολλούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο.
Οι ταξιδιώτες εκμεταλλευόμενοι τους ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς ναύλους που ισχύουν σε όλες τις κατηγορίες θέσεων και για κρατήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου, μπορούν να πετάξουν άνετα από 1η Οκτωβρίου προς Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Ασία και Αφρική, και φυσικά τις πόλεις Παρίσι και Άμστερνταμ που αποτελούν και τον κόμβο για την κάθε εταιρεία.
Όποια και αν είναι η αφορμή για το ταξίδι ή ο προορισμός, οι αεροπορικές εταιρείες Air France και KLM κάνουν την πρόσβαση ακόμα πιο εύκολη. Παρίσι από 119 ευρώ, Άμστερνταμ από 177 ευρώ, Νέα Υόρκη από 545 ευρώ, Αβάνα από 646 ευρώ. Επισκεφθείτε το www.airfrance.gr και www.klm.gr και κάντε τις κρατήσεις σας.
Οι προσφορές ισχύουν από 4 έως 25 Σεπτεμβρίου, για περιορισμένο αριθμό θέσεων και υπόκεινται σε περιορισμούς. Τα ταξίδια θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου ή 21 Ιουνίου 2026, ανάλογα με τον προορισμό.
