Ryanair: Μεγαλύτερη χειραποσκευή χωρίς επιπλέον χρέωση σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ότι ολοκλήρωσε την τοποθέτηση νέων μεγεθών για τις χειραποσκευές της σε όλα τα 235 αεροδρόμια όπου δραστηριοποιείται.

Από σήμερα, όλοι οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν μία μεγαλύτερη προσωπική τσάντα (διαστάσεων 40 x 30 x 20 εκ.), η οποία είναι κατά 33% μεγαλύτερη από το ευρωπαϊκό στάνταρ δωρεάν χειραποσκευής (40 x 30 x 15 εκ.). Η τσάντα αυτή θα πρέπει να χωράει κάτω από το κάθισμα του επιβάτη.

Όσοι επιβάτες επιθυμούν να έχουν μαζί τους δεύτερη χειραποσκευή, μπορούν να το κάνουν αγοράζοντας την υπηρεσία Priority Boarding, ενώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα αγοράς παραδοτέας αποσκευής κατά τη διάρκεια της κράτησης.

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Ryanair, Dara Brady, δήλωσε:

«Από σήμερα η νέα, μεγαλύτερη δωρεάν χειραποσκευή της Ryanair είναι κατά 33% μεγαλύτερη από το ευρωπαϊκό στάνταρ. Τα ειδικά εργαλεία μέτρησης έχουν ήδη αντικατασταθεί σε όλα τα αεροδρόμια ώστε να προσαρμόζονται στις νέες διαστάσεις. Ελπίζουμε οι πελάτες μας να απολαύσουν αυτή τη βελτίωση, αλλά υπενθυμίζουμε ότι όσοι δεν τηρούν τα νέα, γενναιόδωρα όρια θα πρέπει να πληρώνουν το αντίστοιχο τέλος για παραδοτέα αποσκευή στην πύλη επιβίβασης».