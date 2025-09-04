Ryanair: Μεγαλύτερη χειραποσκευή χωρίς επιπλέον χρέωση σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια
04 Sep 2025, 11:05 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ότι ολοκλήρωσε την τοποθέτηση νέων μεγεθών για τις χειραποσκευές της σε όλα τα 235 αεροδρόμια όπου δραστηριοποιείται.
Από σήμερα, όλοι οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν μία μεγαλύτερη προσωπική τσάντα (διαστάσεων 40 x 30 x 20 εκ.), η οποία είναι κατά 33% μεγαλύτερη από το ευρωπαϊκό στάνταρ δωρεάν χειραποσκευής (40 x 30 x 15 εκ.). Η τσάντα αυτή θα πρέπει να χωράει κάτω από το κάθισμα του επιβάτη.
Όσοι επιβάτες επιθυμούν να έχουν μαζί τους δεύτερη χειραποσκευή, μπορούν να το κάνουν αγοράζοντας την υπηρεσία Priority Boarding, ενώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα αγοράς παραδοτέας αποσκευής κατά τη διάρκεια της κράτησης.
Ο Εμπορικός Διευθυντής της Ryanair, Dara Brady, δήλωσε:
«Από σήμερα η νέα, μεγαλύτερη δωρεάν χειραποσκευή της Ryanair είναι κατά 33% μεγαλύτερη από το ευρωπαϊκό στάνταρ. Τα ειδικά εργαλεία μέτρησης έχουν ήδη αντικατασταθεί σε όλα τα αεροδρόμια ώστε να προσαρμόζονται στις νέες διαστάσεις. Ελπίζουμε οι πελάτες μας να απολαύσουν αυτή τη βελτίωση, αλλά υπενθυμίζουμε ότι όσοι δεν τηρούν τα νέα, γενναιόδωρα όρια θα πρέπει να πληρώνουν το αντίστοιχο τέλος για παραδοτέα αποσκευή στην πύλη επιβίβασης».
διαβάστε ακόμα
- airBaltic: Νέα σύνδεση Ταλίν – Αθήνα το καλοκαίρι του 2026 04/09 | 07:04
- Ryanair | Νέα πυρά κατά κυβερνήσεων και Κομισιόν για τις καθυστερήσεις - στις χειρότερες χώρες και η Ελλάδα 03/09 | 12:34
- Η Emirates αναβαθμίζει τις πτήσεις της - επέκταση της Premium Οικονομικής Θέσης σε τέσσερις νέες πόλεις 03/09 | 12:24
- Σε ποια ευρωπαϊκά αεροδρόμια ελλοχεύει ο κίνδυνος απάτης στις συναλλαγές - η θέσης της Αθήνας 03/09 | 06:30
- ΥΠΑ: Νέο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας, ραντάρ και προσλήψεις 01/09 | 19:25
- Chair Airlines: Νέες συνδέσεις με Άραξο το καλοκαίρι του 2026 02/09 | 06:55
- Επιθεώρηση της ΥΠΑ στον Δημοτικό Αερολιμένα Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» 29/08 | 18:19
- Condor | Xωρίς Αττάλεια το θερινό πρόγραμμα του 2026, λόγω μειωμένης ζήτησης 28/08 | 16:12
- Cyprus Airways | Νέα αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου – Λάρνακας από τον Δεκέμβριο 29/08 | 06:46
- Ryanair: Κόβει ένα εκατομμύριο θέσεις από την Ισπανία το χειμώνα λόγω αύξησης τελών στα αεροδρόμια 29/08 | 10:35
δημοφιλέστερα
- 1 Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το «πρόσωπο» της νέας τουριστικής καμπάνιας της Σαουδικής Αραβίας 02.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ
- 2 Η Χίος μπορεί να γίνει μοντέλο τουρισμού τεσσάρων εποχών 03.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 3 Κορυφαία διεθνής διάκριση για Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης 03.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 4 Γεύσεις και ταινίες από το Βιετνάμ στην καρδιά της Έδεσσας 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Ενίσχυση της ελληνο-βρετανικής συνεργασίας στον τουρισμό | Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη και την Πρόξενο 03.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 6 Πρωταθλήτρια Ευρώπης τον Ιούλιο η Ελληνική Ξενοδοχία στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο ! 03.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Το «Ναυάγιο με τα κεραμικά», μια συγκλονιστική ενάλια ανακάλυψη στα ανοιχτά της Αττάλειας 03.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 8 Η πολυτέλεια κυριάρχησε στις ξενοδοχειακές εξαγορές το 2024 στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού 03.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 Το 5άστερο Milos Cove μεγαλώνει με νέες σουίτες και πισίνες 03.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 10 H Αναστασία Σουλιώτη Chief Operating Officer στην ΕΤΑΔ 03.09.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ