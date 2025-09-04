airBaltic: Νέα σύνδεση Ταλίν – Αθήνα το καλοκαίρι του 2026
04 Sep 2025, 07:04 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Διευρύνει το καλοκαιρινό πρόγραμμα πτήσεων για το καλοκαίρι του 2026 ο κρατικός αερομεταφορέας της Λεττονίας airBaltic, με την προσθήκη, μεταξύ άλλων, νέας σύνδεση με την Αθήνα από το Ταλίν.
Η αεροπορική εταιρία, η οποία εξυπηρετεί δρομολόγια από τις χώρες της Βαλτικής με πάνω από 70 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Καύκασο, προσθέτει συνολικά έξι νέα δρομολόγια, επαναφέρει άλλα τρία και αυξάνει τις πτήσεις σε σχεδόν 30 υπάρχουσες συνδέσεις από τις βάσεις της σε Λεττονία, Εσθονία, Λιθουανία και Φινλανδία κατά την περίοδο Μάρτιος – Οκτώβριος 2026.
Από τη Ρίγα προστίθενται νέες πτήσεις προς το Κάουνας της Λιθουανίας, το Ουλού της Φινλανδίας και την Αττάλεια της Τουρκίας, ενώ από το Ταλίν, εκτός από τη νέα σύνδεση με την Αθήνα, θα προσφέρονται και νέα δρομολόγια προς Αμβούργο και Βιέννη.
Επίσης, επαναφέρει συνδέσεις από τη Ρίγα με Αμπερντίν, Βελιγράφι και Γιερεβάν, ενώ αυξάνονται οι συχνότητες πτήσεων σε δημοφιλείς συνδέσεις με Κωνσταντινούπολη, Λάρνακα, Μάλαγα, Μιλάνο, Νίκαια, Πάλμα ντε Μαγιόρκα και Τυφλίδα.
Συνολικά, η airBaltic θα προσφέρει σχεδόν 110 δρομολόγια από τις βάσεις της, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το καλοκαίρι του 2025.
