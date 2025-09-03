Ryanair | Νέα πυρά κατά κυβερνήσεων και Κομισιόν για τις καθυστερήσεις - στις χειρότερες χώρες και η Ελλάδα
03 Sep 2025, 12:34 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η Ryanair στρέφει ξανά τα πυρά της κατά των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι η κακοδιαχείριση και οι ελλείψεις προσωπικού στους ελέγχους εναέριας κυκλοφορίας (ATC) ευθύνονται για τις μαζικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, πάνω από 21 εκατομμύρια επιβάτες της Ryanair έχουν επηρεαστεί από τις καθυστερήσεις φέτος. Η εταιρεία δημοσίευσε το "πρωτάθλημα καθυστερήσεων" του Αυγούστου, όπου η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα αναδεικνύονται ως οι χειρότερες χώρες όσον αφορά στις επιδόσεις των ATC τους.
Τα επιχειρήματα της Ryanair
Η Ryanair ισχυρίζεται ότι οι ελλείψεις προσωπικού και η κακή διαχείριση στα ATC είναι η κύρια αιτία των προβλημάτων. Συγκρίνει τις αποτυχημένες, όπως τις χαρακτηρίζει, υπηρεσίες των παραπάνω χωρών με αυτές της Βουλγαρίας, της Δανίας, της Σλοβακίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου, οι οποίες, σύμφωνα με την εταιρεία, λειτουργούν αποτελεσματικά.
«Η ακατανόητη κακοδιαχείριση και οι ελλείψεις προσωπικού» στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα προκαλούν «αποφεύξιμες καθυστερήσεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O'Leary. Υποστηρίζει πως οι κρατικοί μονοπωλιακοί οργανισμοί ATC δεν έχουν κίνητρο να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, καθώς δεν νοιάζονται για τους επιβάτες ή τις καθυστερήσεις.
Η έκκληση στους επιβάτες
Η Ryanair καλεί τους επιβάτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της με τίτλο «Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας κατέστρεψε την πτήση σας» και να πιέσουν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και τους υπουργούς μεταφορών των χωρών τους, ώστε να λάβουν άμεσα μέτρα για την πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών ATC. Η εταιρεία εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξαλειφθεί το 90% των καθυστερήσεων.
