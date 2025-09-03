Η Emirates αναβαθμίζει τις πτήσεις της - επέκταση της Premium Οικονομικής Θέσης σε τέσσερις νέες πόλεις

Η αεροπορική εταιρεία Emirates επεκτείνει την προσφορά της Premium Οικονομικής Θέσης σε τέσσερις νέες πόλεις της Μέσης Ανατολής και της Δυτικής Ασίας: Αμμάν, Βομβάη, Μουσκάτ και Μπαχρέιν. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Emirates να προσφέρει μια πιο αναβαθμισμένη και συνεπή ταξιδιωτική εμπειρία σε όλο το δίκτυό της, το οποίο πλέον θα περιλαμβάνει περισσότερες από 635 εβδομαδιαίες πτήσεις με Premium Οικονομική Θέση.

Τι περιλαμβάνει η επέκταση:

Ανακαινισμένα αεροσκάφη: Η Emirates εντάσσει στα δρομολόγια αυτά ανακαινισμένα αεροσκάφη Airbus A380 και Boeing 777, καθώς και τα ολοκαίνουργια Airbus A350, τα οποία διαθέτουν την πολυβραβευμένη Premium Οικονομική Θέση και αναβαθμισμένες καμπίνες.

Η διάθεση των αναβαθμισμένων αεροσκαφών ξεκινάει από τον Οκτώβριο του 2026 για το Αμμάν, και από τις 26 και 30 Οκτωβρίου για τη Βομβάη, τη Μουσκάτ και το Μπαχρέιν, αντίστοιχα. Μεγάλη επένδυση: Η επέκταση αυτή αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος ανακαίνισης αεροσκαφών στην ιστορία της αεροπορίας. Μέχρι σήμερα έχουν ανακαινιστεί 67 αεροσκάφη, με στόχο να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση συνολικά 219 αεροσκαφών (110 A380 και 109 Boeing 777).





Η Emirates προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα προσφέρει πάνω από 2 εκατομμύρια θέσεις Premium Οικονομικής, καθώς η ζήτηση για ταξίδια υψηλής ποιότητας συνεχίζει να αυξάνεται.

Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα για αγορά μέσω της ιστοσελίδας της Emirates, της εφαρμογής, καθώς και μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων.