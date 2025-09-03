Σε ποια ευρωπαϊκά αεροδρόμια ελλοχεύει ο κίνδυνος απάτης στις συναλλαγές - η θέσης της Αθήνας
03 Sep 2025, 06:30 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Στις πρώτες θέσεις της λίστας των μικρότερων αλλά σημαντικών αεροδρομίων της Ευρώπης, με αυξημένο κίνδυνο απάτης συναλλαγών κατατάσσεται το αεροδρόμιο Αθηνών, μαζί με το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού.
Αυτό προκύπτει από έρευνα που διενήργησε ο πάροχος λύσεων πρόληψης απάτης και λύσεων ψηφιακής ταυτότητας Accertify.
Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία βασίζεται σε δεδομένα αεροπορικών εταιριών-πελατών της Accertify από την περίοδο 2024-2025, στις πτήσεις που σχετίζονται με το «Ελ. Βενιζέλος» παρατηρούνται περισσότερες απόπειρες απάτης σε σύγκριση με άλλα αεροδρόμια αντίστοιχου μεγέθους.
Την ίδια ώρα, τα ποσοστά απάτης στις αεροπορικές εταιρείες έχουν μειωθεί σε όλες τις περιοχές του κόσμου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Βάσει ανάλυσης εκατομμυρίων συναλλαγών αεροπορικών εταιρειών σε όλους τους μεγάλους αερομεταφορείς, η Accertify διαπίστωσε ότι τα παγκόσμια ποσοστά απάτης μειώθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση, στο 0,25%, ή σε μία απόπειρα απάτης ανά 400 κρατήσεις.
Η μείωση ήταν πιο έντονη στην Ευρώπη, όπου η πίεση απάτης στις πτήσεις αναχώρησης μειώθηκε κατά το ήμισυ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα ευρωπαϊκά δρομολόγια αντιπροσωπεύουν πλέον μόλις το 12% όλων των προσπαθειών απάτης παγκοσμίως, από 24% το πρώτο εξάμηνο του 2024. Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ποσοστά απάτης σε εγχώρια και διεθνή ταξίδια μειώθηκαν κατά 38%, με μία απόπειρα απάτης ανά 556 κρατήσεις (0,18%).
Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά μεγάλα αεροδρόμια με τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κρατήσεις, τα χαμηλότερα ποσοστά απόπειρας απάτης καταγράφηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κρακοβίας (Πολωνία), στο Αεροδρόμιο του Μπρίστολ (Ην. Βασίλειο) και στο Αεροδρόμιο Guglielmo Marconi της Μπολόνια (Ιταλία).
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Νάπολης-Καποδιτσίνο (Ιταλία) κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση απόπειρας απάτης (-57%), ακολουθούμενο από το Διεθνές Αεροδρόμιο EuroAirport Βασιλείας-Μυλούζ-Φράιμπουργκ (σχεδόν -50%).
Στους κόμβους υψηλού κινδύνου περιλαμβάνεται το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου και το αεροδρόμιο Humberto Delgado (Πορτογαλία).
