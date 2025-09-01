ΥΠΑ: Νέο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας, ραντάρ και προσλήψεις
01 Sep 2025, 19:25 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) θέτει ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ενίσχυση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών, με ένα ευρύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ύψους 313 εκατ. ευρώ.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η ΥΠΑ υλοποιούν εδώ και πέντε μήνες θεσμική μεταρρύθμιση που αντιμετωπίζει χρόνιες εκκρεμότητες στον τομέα της αεροναυτιλίας, οι οποίες είχαν εκθέσει τη χώρα σε ευρωπαϊκές παρατηρήσεις και κυρώσεις. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε Σχέδιο Δράσης με 364 επιμέρους δράσεις, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την EASA και την EUROCONTROL.
Νέο σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας
Στις 20 Αυγούστου η κατασκευάστρια εταιρεία υπέβαλε την τελική προσφορά για το νέο κεντρικό σύστημα ATM, TOP SKY ATC ONE, ένα από τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως. Στόχος είναι η πλήρης αναβάθμιση του σημερινού συστήματος PALLAS 3G και η συμμόρφωση με το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε.
Νέα ραντάρ
Παράλληλα, προχωρά η προμήθεια 8 νέων ραντάρ κόστους 53,6 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα Mode-S, για περιοχές όπως Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδος, Κέρκυρα, Λήμνος, Κάρπαθος και Ανδραβίδα. Η προσθήκη ραντάρ στην Ανδραβίδα στοχεύει στη βελτίωση της κάλυψης στο Ιόνιο.
Διαθεσιμότητα συστημάτων
Σύμφωνα με στοιχεία της ΥΠΑ, η διαθεσιμότητα των κρίσιμων συστημάτων ραντάρ και επικοινωνιών παρουσίασε σημαντική βελτίωση το 2024 και το πρώτο εξάμηνο του 2025, με πολλά ραντάρ να αγγίζουν ποσοστά αξιοπιστίας κοντά στο 100%.
Ενίσχυση προσωπικού
Η ΥΠΑ προχωρά και σε εκτεταμένες προσλήψεις. Ο πρώτος διαγωνισμός για 97 Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2025, ενώ για το 2026 προβλέπεται η πρόσληψη άλλων 72. Επιπλέον, μέσω ΑΣΕΠ, εντάσσονται 43 νέοι ηλεκτρονικοί ATSEP, 28 υπάλληλοι πληροφοριών πτήσης AFISO, καθώς και 100 ακόμη υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων.
Με τις δράσεις αυτές, η ΥΠΑ φιλοδοξεί να αφήσει πίσω της χρόνια προβλήματα και να εναρμονίσει πλήρως την Ελλάδα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.
