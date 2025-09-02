Chair Airlines: Νέες συνδέσεις με Άραξο το καλοκαίρι του 2026
02 Sep 2025, 06:55 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Διευρύνεται το πτητικό πρόγραμμα του σουηδικού αερομεταφορέα Chair Airlines για το καλοκαίρι του 2026, με την προσθήκη δύο νέων δρομολογίων που περιλαμβάνουν το αεροδρόμιο Αράξου.
Συγκεκριμένα, η αεροπορική εταιρία πρόσθεσε στα συστήματά της τη σύνδεση Ζυρίχη – Άραξος – Αυλώνας – Ζυρίχη. Οι πτήσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Ιουνίου του 2026 και θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφος A319, μία φορά την εβδομάδα.
Το δρομολόγιο (CS780) θα πραγματοποιείται το Σάββατο, και θα αναχωρεί από τη Ζυρίχη στις 06:55 με ώρα άφιξης 09:15 στον Άραξο. Από το αεροδρόμιο Αράξου θα αναχωρεί στις 09:55 με ώρα άφιξης στον Αυλώνα στις 10:45 και από το Αυλώνα θα αναχωρεί στις 11:25 με προορισμό τη Ζυρίχη και ώρα άφιξης 13:35.
Παράλληλα, σε μια παραλλαγή του ίδιου δρομολογίου, από τις 26 Ιουνίου θα προστεθεί το νέο Ζυρίχη – Αυλώνας – Άραξος – Ζυρίχη, με αεροσκάφος A319 και συχνότητα μία φορά την εβδομάδα.
Ειδικότερα, οι πτήσεις (CS782) θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή. Θα αναχωρούν στις στις 08:40 από τη Ζυρίχη, με άφιξη στον Αυλώνα στις 10:45. Στη συνέχεια θα αναχωρούν στις 11:25 με προορισμό τον Άραξο (12:15) από όπου θα αναχωρούν στις 12:55 με άφιξη στη Ζυρίχη στις 15:20.
Η Chair Airlines πρόσθεσε ακόμα νέα δρομολόγια στο θερινό πρόγραμμα του 2026 προς Μαρακές, Πόρτο, Τίρανα, Τούζλα, ενώ διεύρυνε τις συνδέσεις προς Πρίστινα και Σκόπια.
Η Chair Airlines, η οποία λειτουργεί από τα μέσα του 2019, έχει έδρα το αεροδρόμιο της Ζυρίχης και διαθετει στόλο αεροσκαφών Airbus. Εστιάζει σε δημοφιλείς προορισμούς διακοπών παραλίας στη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και σε πόλεις για city break.
