ΙΑΤΑ: +4% η παγκόσμια επιβατική ζήτηση τον Ιούλιο 2025 | +5,3% οι διεθνείς πτήσεις
31 Aug 2025, 06:13 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) ανακοίνωσε στοιχεία για την παγκόσμια ζήτηση επιβατών τον Ιούλιο 2025, καταγράφοντας άνοδο 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με τις διεθνείς πτήσεις να δίνουν τον κύριο τόνο στην ανάπτυξη (+5,3%).
Η συνολική προσφορά θέσεων (ASK) αυξήθηκε κατά 4,4%, ενώ ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 85,5%, ελαφρώς χαμηλότερα (-0,4 μονάδες) σε σχέση με πέρυσι.
«Ήταν μια καλή θερινή περίοδος για τις αεροπορικές εταιρείες. Η ζήτηση τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 4%, με τη διεθνή επιβατική κίνηση να επιταχύνεται. Οι εταιρείες είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τη δυναμική αυτή και τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ΙΑΤΑ, Willie Walsh.
Διεθνείς αγορές
Η διεθνής ζήτηση αυξήθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση, με την προσφορά να ενισχύεται κατά 5,8% και τον συντελεστή πληρότητας να υποχωρεί στο 85,6% (-0,4 μονάδες).
- Ασία-Ειρηνικός: +8,7% στη ζήτηση, με πληρότητα 83,8%.
- Ευρώπη: +4%, με πληρότητα 87,3%.
- Βόρεια Αμερική: +2,4%, με πληρότητα 88,4% (τη μεγαλύτερη παγκοσμίως, αλλά με πτώση 1 μονάδας).
- Μέση Ανατολή: +5,3%, με πληρότητα 84,1%, ανακάμπτοντας από τις αναταράξεις του Ιουνίου λόγω συγκρούσεων.
- Λατινική Αμερική: +9,3%, η ισχυρότερη επίδοση παγκοσμίως, με ιδιαίτερη ώθηση από την ενδοπεριφερειακή κίνηση.
- Αφρική: +2,8%, με πληρότητα στο 74,9% (+0,4 μονάδες). Σημαντική άνοδος καταγράφηκε στα δρομολόγια Αφρικής–Ασίας.
Εγχώριες αγορές
Η ζήτηση στις εσωτερικές αγορές αυξήθηκε 1,9% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024, με την προσφορά να ενισχύεται κατά 2,4% και τον συντελεστή πληρότητας να διαμορφώνεται στο 85,2% (-0,4 μονάδες).
Η Βραζιλία κατέγραψε για ακόμη μια φορά την ισχυρότερη επίδοση, ενώ στην Ιαπωνία η πληρότητα (81,4%) έφτασε σε επίπεδο-ρεκόρ για Ιούλιο από το 2000.
διαβάστε ακόμα
- Επιθεώρηση της ΥΠΑ στον Δημοτικό Αερολιμένα Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» 29/08 | 18:19
- Condor | Xωρίς Αττάλεια το θερινό πρόγραμμα του 2026, λόγω μειωμένης ζήτησης 28/08 | 16:12
- Cyprus Airways | Νέα αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου – Λάρνακας από τον Δεκέμβριο 29/08 | 06:46
- Ryanair: Κόβει ένα εκατομμύριο θέσεις από την Ισπανία το χειμώνα λόγω αύξησης τελών στα αεροδρόμια 29/08 | 10:35
- ΥΠΑ: Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας 27/08 | 10:14
- AEGEAN - Olympic Air | Kανονικά οι πτήσεις την Πέμπτη 27/08 | 10:38
- Στρατηγική συνεργασία Ryanair – Booking Holdings για φθηνότερα και διαφανή αεροπορικά ταξίδια 26/08 | 17:49
- Η Ryanair επιτίθεται… και συνεργάζεται: Πώς η low-cost κυριαρχεί σε OTAs και θεσμούς 27/08 | 07:10
- Korean Air | Αγορά ρεκόρ 103 Boeing νέας γενιάς για τον εκσυγχρονισμό του στόλου της 26/08 | 12:12
- Corendon Airlines | 20% περισσότερες πτήσεις το καλοκαίρι του 2026 - Νέα γραμμή προς Ηράκλειο 26/08 | 06:51
δημοφιλέστερα
- 1 Ελβετικό δημοσίευμα: Υπέροχο, αλλά πανάκριβο το «ελληνικό καλοκαίρι» 28.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 2 ΙΑΤΑ: +4% η παγκόσμια επιβατική ζήτηση τον Ιούλιο 2025 | +5,3% οι διεθνείς πτήσεις 31.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Michael Kors: Ο παγκόσμιος σχεδιαστής αποθεώνει την Ελλάδα στους εκατομμύρια ακολούθους του 27.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 4 Απανωτά "όχι" για την επένδυση-μαμούθ της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ στη Ρόδο 26.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 Στη Ρώμη η 16η World Tourism Event: Παγκόσμια σκηνή για τα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς 31.08.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 6 TUI | Η top "ενδεκάδα" των ελληνικών νησιών για τις διακοπές των Γερμανών 30.08.2025 | TOUR OPERATORS
- 7 Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 74,3 εκατ. ευρώ στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης 30.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 La Repubblica | Έξι ισχυροί λόγοι για να επισκεφθείτε τη Σαντορίνη 30.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Πανελλήνια Συνάντηση στα Μετέωρα | Η Καλαμπάκα γίνεται το κέντρο της αναρρίχησης 30.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Ο Μυλοπόταμος στο Σύνταγμα σε φεστιβάλ γαστρονομίας και πολιτισμού 29.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ