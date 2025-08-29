Επιθεώρηση της ΥΠΑ στον Δημοτικό Αερολιμένα Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος»
29 Aug 2025, 18:19 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Συνεχίζονται οι επιθεωρήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στους περιφερειακούς αερολιμένες της χώρας. Αυτήν τη φορά, ο Διοικητής της ΥΠΑ, κ. Γιώργος Σαουνάτσος, και ο Υποδιοικητής Αεροδρομίων, κ. Αλέξανδρος Καρύδης, πραγματοποίησαν επίσκεψη στον Δημοτικό Αερολιμένα Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος».
Κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τον Αερολιμενάρχη, κ. Δημήτρη Βερίγο, και το προσωπικό του αεροδρομίου, συζητήθηκαν τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τις υποδομές. Ακολούθησε επιθεώρηση του αεροσταθμού, του πεδίου ελιγμών και κρίσιμων εγκαταστάσεων.
Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφαλείας της ΥΠΑ διενήργησε ελέγχους Εσωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου, εστιάζοντας στην τήρηση του εθνικού και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την αεροπορική ασφάλεια (security). Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε και υπομνηστική εκπαίδευση «Security Awareness» σε προσωπικό της ΥΠΑ, της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων εμπλεκομένων φορέων, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας.
Η Διοίκηση της ΥΠΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου, το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), ενώ υπογράμμισε τη συμβολή τόσο του μόνιμου προσωπικού όσο και των ενισχύσεων που διατίθενται κατά τη θερινή περίοδο στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
