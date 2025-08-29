Ryanair: Κόβει ένα εκατομμύριο θέσεις από την Ισπανία το χειμώνα λόγω αύξησης τελών στα αεροδρόμια

Η Ryanair προχωρά σε περικοπή σχεδόν ενός εκατομμυρίου θέσεων από τα ισπανικά αεροδρόμια για τη χειμερινή περίοδο, αντιδρώντας στην απόφαση της Aena να αυξήσει τα τέλη κατά 6,5% έως το 2026, φτάνοντας τα 11,03 ευρώ ανά επιβάτη.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο Europa Press, οι περικοπές θα ανακοινωθούν επίσημα την ερχόμενη Τετάρτη, σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη. Οι αερολιμένες που θα επηρεαστούν, όπως και ο ακριβής αριθμός των θέσεων που θα αφαιρεθούν, θα αποσαφηνιστούν τότε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Έντι Γουίλσον, άσκησε δριμεία κριτική στην ισπανική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η κίνηση της Aena είναι «αδικαιολόγητη και επιζήμια». «Θα επενδύσουμε εκεί όπου μπορούμε να έχουμε απόδοση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει παράλληλα κινητοποιήσεις από το προσωπικό εδάφους της θυγατρικής Azul Handling. Οι απεργίες θα πραγματοποιούνται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, έως το τέλος του έτους, σε 12 αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων η Βαρκελώνη, η Βαλένθια, η Μαδρίτη, η Ίμπιζα, η Πάλμα και το Νότιο αεροδρόμιο της Τενερίφης.

Η Ryanair, ωστόσο, διαβεβαίωσε πως δεν αναμένονται επιπτώσεις στις πτήσεις. «Δεν περιμένουμε καμία αναστάτωση στη λειτουργία μας από αυτές τις απεργίες τρίτων παρόχων επίγειας εξυπηρέτησης στην Ισπανία», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.