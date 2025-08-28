Condor | Xωρίς Αττάλεια το θερινό πρόγραμμα του 2026, λόγω μειωμένης ζήτησης

Η μειωμένη ζήτηση για την Τουρκία το φετινό καλοκαίρι έχει ήδη αντίκτυπο στους σχεδιασμούς της Condor για τη θερινή περίοδο του 2026. Όπως επιβεβαίωσε η γερμανική αεροπορική εταιρεία στο touristik aktuell, «λόγω ζήτησης» δεν προγραμματίζονται –τουλάχιστον προς το παρόν– πτήσεις προς Αττάλεια το καλοκαίρι του επόμενου έτους.

Η Condor τόνισε ότι η διαμόρφωση του δικτύου της βασίζεται αποκλειστικά σε κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας. «Στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το ενδεχόμενο επανεκκίνησης μετά το καλοκαίρι του 2026», σημειώνει η εταιρεία.

Τέλος εποχής για έναν δημοφιλή προορισμό

Σήμερα, η Condor εκτελεί καθημερινά πτήσεις προς Αττάλεια από τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια της Γερμανίας – Φρανκφούρτη, Μόναχο, Ντίσελντορφ και Λειψία. Οι συνδέσεις από Φρανκφούρτη και Μόναχο θα διατηρηθούν έως τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ από Ντίσελντορφ και Λειψία θα ολοκληρωθούν στα τέλη Οκτωβρίου.

Η Αττάλεια είναι ο μοναδικός τουρκικός προορισμός στο πρόγραμμα της Condor και η εταιρεία είχε επενδύσει ισχυρά σε αυτόν, με τέσσερις αφετηρίες. Ωστόσο, η προσφορά φαίνεται να ξεπέρασε τη ζήτηση. Η Τουρκία κατέγραψε πτώση αφίξεων από τη γερμανική αγορά στο πρώτο εξάμηνο του 2025, χωρίς ακόμη να είναι σαφές αν η τάση συνεχίστηκε και στην υψηλή θερινή περίοδο.

Απογοήτευση στα ταξιδιωτικά γραφεία

Η απόφαση προκαλεί δυσαρέσκεια στον ταξιδιωτικό κλάδο της Γερμανίας. Όπως σημειώνουν επαγγελματίες, οι πτήσεις της Condor προς Αττάλεια είχαν μεγάλη απήχηση λόγω των βολικών ωραρίων (νωρίς το πρωί αναχώρηση, αργά το βράδυ επιστροφή), ενώ παρέμεναν ελκυστικές για επιβάτες που αποφεύγουν τουρκικές αεροπορικές εταιρείες. Επιπλέον, η Condor ήταν μία από τις ελάχιστες εταιρείες που προσέφεραν Business Class στη συγκεκριμένη διαδρομή – μαζί με τη Discover.

Το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το δίκτυο πτήσεων της Condor για το καλοκαίρι του 2026, τόσο σε μακρινούς προορισμούς όσο και σε city breaks, αναμένεται να φανεί τους επόμενους μήνες.