Condor | Xωρίς Αττάλεια το θερινό πρόγραμμα του 2026, λόγω μειωμένης ζήτησης
28 Aug 2025, 16:12 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η μειωμένη ζήτηση για την Τουρκία το φετινό καλοκαίρι έχει ήδη αντίκτυπο στους σχεδιασμούς της Condor για τη θερινή περίοδο του 2026. Όπως επιβεβαίωσε η γερμανική αεροπορική εταιρεία στο touristik aktuell, «λόγω ζήτησης» δεν προγραμματίζονται –τουλάχιστον προς το παρόν– πτήσεις προς Αττάλεια το καλοκαίρι του επόμενου έτους.
Η Condor τόνισε ότι η διαμόρφωση του δικτύου της βασίζεται αποκλειστικά σε κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας. «Στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το ενδεχόμενο επανεκκίνησης μετά το καλοκαίρι του 2026», σημειώνει η εταιρεία.
Τέλος εποχής για έναν δημοφιλή προορισμό
Σήμερα, η Condor εκτελεί καθημερινά πτήσεις προς Αττάλεια από τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια της Γερμανίας – Φρανκφούρτη, Μόναχο, Ντίσελντορφ και Λειψία. Οι συνδέσεις από Φρανκφούρτη και Μόναχο θα διατηρηθούν έως τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ από Ντίσελντορφ και Λειψία θα ολοκληρωθούν στα τέλη Οκτωβρίου.
Η Αττάλεια είναι ο μοναδικός τουρκικός προορισμός στο πρόγραμμα της Condor και η εταιρεία είχε επενδύσει ισχυρά σε αυτόν, με τέσσερις αφετηρίες. Ωστόσο, η προσφορά φαίνεται να ξεπέρασε τη ζήτηση. Η Τουρκία κατέγραψε πτώση αφίξεων από τη γερμανική αγορά στο πρώτο εξάμηνο του 2025, χωρίς ακόμη να είναι σαφές αν η τάση συνεχίστηκε και στην υψηλή θερινή περίοδο.
Απογοήτευση στα ταξιδιωτικά γραφεία
Η απόφαση προκαλεί δυσαρέσκεια στον ταξιδιωτικό κλάδο της Γερμανίας. Όπως σημειώνουν επαγγελματίες, οι πτήσεις της Condor προς Αττάλεια είχαν μεγάλη απήχηση λόγω των βολικών ωραρίων (νωρίς το πρωί αναχώρηση, αργά το βράδυ επιστροφή), ενώ παρέμεναν ελκυστικές για επιβάτες που αποφεύγουν τουρκικές αεροπορικές εταιρείες. Επιπλέον, η Condor ήταν μία από τις ελάχιστες εταιρείες που προσέφεραν Business Class στη συγκεκριμένη διαδρομή – μαζί με τη Discover.
Το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το δίκτυο πτήσεων της Condor για το καλοκαίρι του 2026, τόσο σε μακρινούς προορισμούς όσο και σε city breaks, αναμένεται να φανεί τους επόμενους μήνες.
διαβάστε ακόμα
- ΥΠΑ: Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας 27/08 | 10:14
- AEGEAN - Olympic Air | Kανονικά οι πτήσεις την Πέμπτη 27/08 | 10:38
- Στρατηγική συνεργασία Ryanair – Booking Holdings για φθηνότερα και διαφανή αεροπορικά ταξίδια 26/08 | 17:49
- Η Ryanair επιτίθεται… και συνεργάζεται: Πώς η low-cost κυριαρχεί σε OTAs και θεσμούς 27/08 | 07:10
- Korean Air | Αγορά ρεκόρ 103 Boeing νέας γενιάς για τον εκσυγχρονισμό του στόλου της 26/08 | 12:12
- Corendon Airlines | 20% περισσότερες πτήσεις το καλοκαίρι του 2026 - Νέα γραμμή προς Ηράκλειο 26/08 | 06:51
- Aegean | Σημαντική ενημέρωση για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 25/08 | 19:01
- Ρυθμιστική παρέμβαση ζητά η Ryanair για τις απεργίες εναέριας κυκλοφορίας στη Σερβία 22/08 | 13:36
- Η Sun Express αυξάνει τις πτήσεις από Γερμανία προς Τουρκία για τις φθινοπωρινές διακοπές 22/08 | 10:45
- AJet | Δυναμική επέκταση σε 34 χώρες και 99 προορισμούς 21/08 | 12:39
δημοφιλέστερα
- 1 Michael Kors: Ο παγκόσμιος σχεδιαστής αποθεώνει την Ελλάδα στους εκατομμύρια ακολούθους του 27.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 2 Απανωτά "όχι" για την επένδυση-μαμούθ της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ στη Ρόδο 26.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Πώς ο Βόλος και οι Σποράδες θα προσελκύσουν περισσότερα κρουαζιερόπλοια 28.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Θσσαλονίκη | Πλήθος ξένων επισκεπτών για το Street Mode Festival και το Thessaloniki Animation Festival 28.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Λέσβος: Η Πέτρα πρωτοπορεί στη βιώσιμη θαλάσσια διαχείριση 28.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Σκιάθος: Αύξηση αφίξεων στο αεροδρόμιο, αλλά μειωμένη κατανάλωση από τους επισκέπτες 28.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 W Punta Cana | Το πρώτο all-inclusive ξενοδοχείο πολυτελείας της W Hotels στον κόσμο 28.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 8 Στη Ρόδο κορυφαίος ταξιδιωτικός οργανισμός των ΗΠΑ με 170 συνεργάτες του 28.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Τι σημαίνει για τα ταξιδιωτικά brands η ενσωμάτωση του Instagram στη μηχανή αναζήτησης της Google 28.08.2025 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
- 10 Ξενοδοχεία Αθήνας | Αρνητικές επιδόσεις τον Ιούλιο - Για "επικίνδυνη στασιμότητα" κάνει λόγο η ΕΞΑ 28.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ