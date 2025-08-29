Cyprus Airways | Νέα αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου – Λάρνακας από τον Δεκέμβριο

Η Κρήτη ενισχύει τη θέση της στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς η Cyprus Airways ανακοίνωσε την έναρξη απευθείας δρομολογίων που θα συνδέουν το Ηράκλειο με τη Λάρνακα από τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Η παρουσίαση του νέου χειμερινού προγράμματος της εταιρείας πραγματοποιήθηκε από την PROTON AVIATION – Γενική Αντιπρόσωπο (GSA) της Cyprus Airways στην Ελλάδα – στη συνάντηση με το προεδρείο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου (φωτογραφία).

Τα στοιχεία του νέου δρομολογίου είναι τα εξής:

Διαδρομή: Ηράκλειο (HER) – Λάρνακα (LCA)

Συχνότητα: δύο φορές την εβδομάδα

Δευτέρα στις 21:30

Παρασκευή στις 10:00 (τοπική ώρα)

Έναρξη: 19 Δεκεμβρίου 2025

Η προσθήκη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» καταγράφει συνεχή άνοδο της επιβατικής κίνησης. Μόνο τον Ιούλιο του 2025, εξυπηρετήθηκαν 1.693.791 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του Ηρακλείου στις αερομεταφορές της Κρήτης.

Η Cyprus Airways με την επιλογή της αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην τουριστική περίοδο αιχμής, αλλά επενδύει σε μια σύνδεση με αξία για όλο τον χρόνο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση Κρήτης – Κύπρου.