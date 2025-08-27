AEGEAN - Olympic Air | Kανονικά οι πτήσεις την Πέμπτη
Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δεν θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
ΥΠΑ: Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
