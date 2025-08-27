AEGEAN - Olympic Air | Kανονικά οι πτήσεις την Πέμπτη

27 Aug 2025, 10:38 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

TornosNews.gr

AEGEAN - Olympic Air | Kανονικά οι πτήσεις την Πέμπτη

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις
Vavoulas.com

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δεν θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά. 

Διανάστε σχετικά:

ΥΠΑ: Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Facebook Twitter Linkedin
Amaronda

Buka

Messina

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα

Αρχική Ροή Πολιτική Απορρήτου