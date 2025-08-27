ΥΠΑ: Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

27 Aug 2025, 10:14 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

TornosNews.gr

ΥΠΑ: Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις
Vavoulas.com

Η 4ωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 από τις 09:30 έως τις 13:30 τοπική ώρα, κηρύχθηκε παράνομη μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως ενημερώνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για τις 28/08/25. 

Διαβάστε σχετικά:

AEGEAN - Olympic Air | Kανονικά οι πτήσεις την Πέμπτη

Facebook Twitter Linkedin
Amaronda

Buka

Messina

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα

Αρχική Ροή Πολιτική Απορρήτου