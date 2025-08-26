Στρατηγική συνεργασία Ryanair – Booking Holdings για φθηνότερα και διαφανή αεροπορικά ταξίδια

Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την Booking Holdings, στην οποία ανήκουν κορυφαία brands του παγκόσμιου τουρισμού, όπως τα Booking.com, KAYAK, Priceline και Agoda.

Με βάση τη συμφωνία, οι ταξιδιώτες που κάνουν κράτηση μέσω των πλατφορμών της Booking Holdings θα έχουν πλέον πρόσβαση σε όλες τις πτήσεις του δικτύου της Ryanair, που περιλαμβάνει περισσότερους από 235 προορισμούς, με πλήρη διαφάνεια τιμών. Επιπλέον, οι πελάτες θα αποκτούν πρόσβαση στον προσωπικό τους λογαριασμό myRyanair χωρίς την ανάγκη επαλήθευσης στοιχείων, διασφαλίζοντας έτσι την άμεση ενημέρωση για τυχόν αλλαγές και ανακοινώσεις πτήσεων.

Η συμφωνία εντάσσει την Booking Holdings στη λίστα των “Approved OTA” συνεργατών της Ryanair, όπου ήδη περιλαμβάνονται ονόματα όπως loveholidays, lastminute, Expedia, TUI και Kiwi. Στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών και η παροχή μεγαλύτερης επιλογής σε χαμηλότερες τιμές.

Ο Chief Marketing Officer της Ryanair, Dara Brady, τόνισε:

«Η νέα συνεργασία με την Booking Holdings είναι εξαιρετική είδηση για τους ταξιδιώτες, καθώς θα απολαμβάνουν πλήρη διαφάνεια τιμών και άμεσες ειδοποιήσεις από τη Ryanair. Αποδεικνύει πως οι “Approved OTAs” μπορούν να συνεργαστούν με την Ryanair προς όφελος των καταναλωτών, προσφέροντάς τους περισσότερη επιλογή σε χαμηλότερα ναύλα».

Από την πλευρά του, ο Todd Henrich, Senior Vice President Corporate Development της Booking Holdings, υπογράμμισε:

«Είμαστε χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία, η οποία συνδυάζει τις χαμηλές τιμές και το εκτεταμένο δίκτυο της Ryanair με την τεχνολογία, την ευκολία και την ευελιξία που προσφέρουν τα brands μας. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε μια αξιόπιστη και απρόσκοπτη εμπειρία κράτησης για τους ταξιδιώτες παγκοσμίως».





