Η Ryanair επιτίθεται… και συνεργάζεται: Πώς η low-cost κυριαρχεί σε OTAs και θεσμούς

Η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, ακολουθεί εδώ και χρόνια μια στρατηγική που ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερα επιθετικό –συχνά προκλητικό– τρόπο με τον οποίο ασκεί επιχειρηματική και δημόσια πίεση. Από τις συγκρούσεις με τις διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες (OTAs) έως τις σκληρές καταγγελίες εναντίον αεροδρομίων και ευρωπαϊκών θεσμών, η Ryanair έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό μοντέλο: πρώτα επιτίθεται, μετά διαπραγματεύεται και τελικά συνεργάζεται με όσους αποδεχθούν τους όρους της.

OTAs: Από «πειρατές» σε «εγκεκριμένους συνεργάτες»

Η Ryanair έχει επανειλημμένα κατηγορήσει μη εξουσιοδοτημένα online ταξιδιωτικά γραφεία για «πειρατεία», κρυφές χρεώσεις και παραπλανητική πληροφόρηση, αποκλείοντας τις πτήσεις της από τις ιστοσελίδες τους. Όμως η τακτική αυτή συνοδεύεται από μια παράλληλη στρατηγική «εξημέρωσης»: όσες πλατφόρμες αποδέχονται τους αυστηρούς κανόνες της εταιρείας –πλήρης διαφάνεια τιμών και απευθείας σύνδεση με το myRyanair– εντάσσονται στη λίστα των «Approved OTAs».

Η πιο πρόσφατη και εμβληματική συμφωνία είναι αυτή με την Booking Holdings (Booking.com, KAYAK, Priceline, Agoda), που ανακοινώθηκε χθες. Οι ταξιδιώτες που κλείνουν μέσω αυτών των brands θα έχουν πλέον πρόσβαση σε όλο το δίκτυο των 235+ προορισμών της Ryanair, με διασφάλιση πλήρους διαφάνειας τιμών και χωρίς την ανάγκη επαλήθευσης των στοιχείων τους. Έτσι, οι κρατήσεις θα συνδέονται αυτόματα με το myRyanair, εξασφαλίζοντας ότι οι επιβάτες θα λαμβάνουν όλες τις κρίσιμες ενημερώσεις απευθείας από την αεροπορική.

«Η νέα συνεργασία με την Booking Holdings εξασφαλίζει ότι οι πελάτες μας θα έχουν πλήρη διαφάνεια τιμών και άμεση ενημέρωση», δήλωσε ο CMO της Ryanair, Dara Brady. Από την πλευρά της, η Booking Holdings μίλησε για «μεγαλύτερη επιλογή και αξία», υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της συμφωνίας.

Με αυτή τη συμφωνία, η Booking Holdings προστίθεται στη λίστα των «Approved OTAs», δίπλα σε ονόματα όπως Expedia, TUI, loveholidays, lastminute και On the Beach.

Η επιθετική ρητορική ως εργαλείο πίεσης

Η στρατηγική της Ryanair δεν περιορίζεται στις OTAs. Η εταιρεία συστηματικά υιοθετεί ένα πολεμικό ύφος απέναντι σε θεσμούς και αρχές που θεωρεί υπεύθυνους για καθυστερήσεις ή πρόσθετα κόστη.

Τον Αύγουστο του 2025, η εταιρεία εξέδωσε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις για προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία – μία για την Αθήνα και μία για το Βελιγράδι – χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία ειρωνικά βάφτισε “Ursula von Derlayed-Again”.

Στην περίπτωση της Αθήνας, η Ryanair κατήγγειλε «εξοπλιστική αποτυχία» στο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, που καθυστέρησε 12 πτήσεις και επηρέασε πάνω από 2.000 επιβάτες, υπογραμμίζοντας ότι από την αρχή του έτους έως τον Αύγουστο, σχεδόν 900.000 επιβάτες της είχαν επηρεαστεί από αντίστοιχα προβλήματα στην Ελλάδα.

Λίγες ημέρες αργότερα, για τις απεργίες των ελεγκτών στο Βελιγράδι, κατήγγειλε ότι 99 πτήσεις καθυστέρησαν σε μόλις δύο ημέρες, πλήττοντας πάνω από 17.800 επιβάτες, ακόμη και όσους απλώς πετούσαν πάνω από τη Σερβία. Η ανακοίνωση καλούσε ευθέως την Ε.Ε. να «αναλάβει δράση ή να παραιτηθεί», απαιτώντας δύο απλά μέτρα: πλήρη στελέχωση για τις πρωινές αναχωρήσεις και προστασία των υπερπτήσεων κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών.

Μια στρατηγική που φέρνει αποτελέσματα

Είτε πρόκειται για OTAs είτε για θεσμούς, η Ryanair εφαρμόζει μια σταθερή τακτική: δημόσια επίθεση, πίεση και διαπραγμάτευση με τελικό στόχο να επιβάλει τους δικούς της όρους. Αυτή η μέθοδος προκαλεί αντιδράσεις, αλλά επιβεβαιώνει τον κυρίαρχο ρόλο της εταιρείας στη διαμόρφωση των κανόνων στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά.

Η Ryanair υποστηρίζει ότι με αυτή την επιθετική στρατηγική προστατεύει τους επιβάτες της από κρυφές χρεώσεις, καθυστερήσεις και αθέμιτες πρακτικές. Οι επικριτές, αντίθετα, θεωρούν ότι πολλές φορές πρόκειται για επικοινωνιακό «show» που λειτουργεί περισσότερο ως marketing εργαλείο παρά ως ουσιαστική παρέμβαση.

Όπως και να έχει, το μοντέλο της Ryanair παραμένει μοναδικό: η πιο επιθετική low-cost της Ευρώπης εξακολουθεί να διαμορφώνει την ατζέντα, να πιέζει θεσμούς και συνεργάτες, και να συνάπτει στρατηγικές συμφωνίες που εξυπηρετούν το δικό της, ξεκάθαρα καθορισμένο, συμφέρον.