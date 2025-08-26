Korean Air | Αγορά ρεκόρ 103 Boeing νέας γενιάς για τον εκσυγχρονισμό του στόλου της

Η Korean Air ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να προμηθευτεί 103 αεροσκάφη νέας γενιάς από την Boeing, σε μια ιστορική συμφωνία που θα αναδιαμορφώσει τον στόλο της και θα στηρίξει την αναπτυξιακή της πορεία, καθώς ολοκληρώνεται η συγχώνευση με την Asiana Airlines τα επόμενα χρόνια.

Η παραγγελία αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η νοτιοκορεατική αεροπορική εταιρεία, ενώ παράλληλα συνιστά και τη μεγαλύτερη παραγγελία ευρείας ατράκτου από ασιατικό αερομεταφορέα για την Boeing. Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία, η συμφωνία, όταν οριστικοποιηθεί, θα στηρίξει περίπου 135.000 θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πακέτο παραγγελίας περιλαμβάνει:

20 Boeing 777-9

25 Boeing 787-10

50 Boeing 737-10

8 Boeing 777-8 Freighters

«Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για την Korean Air», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Walter Cho. «Η απόκτηση των νέων αεροσκαφών αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής μας για τον εκσυγχρονισμό του στόλου, με έμφαση στην κατανάλωση καυσίμου και την εμπειρία των επιβατών. Είναι επίσης βασικό βήμα για την ενοποιημένη πορεία μας με την Asiana, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η νέα αεροπορική εταιρεία θα είναι από τις πιο ανταγωνιστικές στον κόσμο».

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Korea-U.S. Business Roundtable, υπό την αιγίδα του Αμερικανού Υπουργού Εμπορίου, Howard Lutnick, και του Νοτιοκορεάτη Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας, Kim Jung-kwan.

Με τις νέες αυτές δεσμεύσεις, οι παραγγελίες της Korean Air από την Boeing μέσα στο 2025 ξεπερνούν τα 150 αεροσκάφη, έπειτα και από την παραγγελία 40 μονάδων (20 777-9 και 20 787-10) τον περασμένο Μάρτιο.

Η Boeing τόνισε από την πλευρά της ότι η συνεργασία ενισχύεται περαιτέρω: «Είναι τιμή μας να εμβαθύνουμε τη στρατηγική μας σχέση με την Korean Air μέσα από αυτή τη συμφωνία-ορόσημο», ανέφερε η Stephanie Pope, πρόεδρος και CEO της Boeing Commercial Airplanes.

Τα νέα αεροσκάφη με μια ματιά:

Boeing 777-9: 426 επιβάτες, αυτονομία 13.510 χλμ., 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Boeing 787-10: έως 336 επιβάτες, αυτονομία 11.730 χλμ.

Boeing 737-10: έως 230 επιβάτες, αυτονομία 5.740 χλμ., χαμηλότερο κόστος ανά θέση από οποιοδήποτε άλλο στενής ατράκτου.

Boeing 777-8 Freighter: το μεγαλύτερο δικινητήριο φορτηγό αεροσκάφος στον κόσμο, 30% καλύτερη απόδοση καυσίμου.

Η Korean Air ήδη διαθέτει στόλο 108 αεροσκαφών της Boeing (737, 747, 777 και 787).

Παράλληλα, η Αεροδιαστημική Διεύθυνση της Korean Air αποτελεί ήδη προμηθευτή εξαρτημάτων για το 787 Dreamliner και παράγει μέρη για τις οικογένειες 737 MAX, 767 και 777.

Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί μόνο εμπορικό βήμα αλλά και στρατηγικό ορόσημο, καθώς αναμένεται να επηρεάσει την ισορροπία δυνάμεων στον διεθνή αεροπορικό χάρτη, ενισχύοντας τη θέση της Korean Air στην παγκόσμια σκηνή.