Corendon Airlines | 20% περισσότερες πτήσεις το καλοκαίρι του 2026 - Νέα γραμμή προς Ηράκλειο

Η Corendon Airlines ανακοίνωσε σημαντική αύξηση της χωρητικότητας για το καλοκαίρι του 2026, επεκτείνοντας τις διαθέσιμες θέσεις κατά 20% σε σύγκριση με το 2025. Η ενίσχυση αφορά κυρίως πτήσεις από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Πολωνία και τη Μεγάλη Βρετανία, με συνολικά 18 δημοφιλείς προορισμούς σε Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία, Αίγυπτο και Μαρόκο.

Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έχει η προσθήκη της νέας γραμμής Μünster/Osnabrück – Ηράκλειο Κρήτης, που εντάσσεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της εταιρείας. Το Ηράκλειο συγκαταλέγεται διαχρονικά ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς Γερμανών ταξιδιωτών, και η νέα σύνδεση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την τουριστική ροή προς την Κρήτη.

Η Corendon διαθέτει τέσσερις βάσεις στη Γερμανία (Ντίσελντορφ, Κολωνία/Βόννη, Αννόβερο και Νυρεμβέργη), με σημαντικά αυξημένα δρομολόγια προς την Αττάλεια. Ωστόσο, πέρα από την Τουρκία, ενισχύεται και το δίκτυο προς άλλους μεσογειακούς προορισμούς, ανάμεσά τους η Ελλάδα, η οποία διατηρεί τη θέση της ως κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός για τον DACH-χώρο.