Ρυθμιστική παρέμβαση ζητά η Ryanair για τις απεργίες εναέριας κυκλοφορίας στη Σερβία
22 Aug 2025, 13:36 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η Ryanair κάλεσε σήμερα (Παρασκευή, 22 Αυγούστου) την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να αναλάβει άμεσα δράση για τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC), μετά τις μεγάλες καθυστερήσεις που προκάλεσε η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο Βελιγράδι.
Σύμφωνα με την εταιρεία, μέσα στις πρώτες δύο ημέρες της απεργίας (20-21 Αυγούστου) σημειώθηκαν 99 καθυστερήσεις πτήσεων, επηρεάζοντας 17.800 επιβάτες σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η απεργία, που ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Αυγούστου και έχει διάρκεια 40 ημερών, δεν αφορά μόνο πτήσεις από και προς τη Σερβία, αλλά και πτήσεις που απλώς υπερπτήσουν τον σερβικό εναέριο χώρο. Σε αντίθεση με χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, όπου η νομοθεσία προβλέπει ελάχιστες υπηρεσίες για την προστασία των υπερπτήσεων κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών, στη Σερβία δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες Ευρωπαίοι επιβάτες, οι οποίοι δεν έχουν προορισμό ή αφετηρία τη Σερβία, να υφίστανται σημαντικές καθυστερήσεις μόνο και μόνο επειδή οι πτήσεις τους διασχίζουν τον εναέριο χώρο της χώρας.
Η Διευθύντρια Επικοινωνίας της Ryanair, Jade Kirwan, δήλωσε:
«Είναι απαράδεκτο επιβάτες που δεν ταξιδεύουν καν από ή προς τη Σερβία αλλά απλώς υπερπτούν τον σερβικό εναέριο χώρο να υφίστανται καθυστερήσεις λόγω απεργιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για να προστατεύσει τις υπερπτήσεις κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία χιλιάδων Ευρωπαίων επιβατών και οικογενειών».
Η Ryanair ζητά από την Κομισιόν να προχωρήσει επειγόντως σε αλλαγές που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπερπτήσεων, τονίζοντας ότι οι επιβάτες δεν πρέπει να γίνονται «όμηροι» εθνικών κινητοποιήσεων.
