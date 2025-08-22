Η Sun Express αυξάνει τις πτήσεις από Γερμανία προς Τουρκία για τις φθινοπωρινές διακοπές
22 Aug 2025, 10:45 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η SunExpress, η αεροπορική εταιρεία αναψυχής που ανήκει σε Lufthansa και Turkish Airlines, ενισχύει το πτητικό της πρόγραμμα για τις φθινοπωρινές διακοπές. Η ζήτηση για προορισμούς στη Ριβιέρα της Τουρκίας παραμένει υψηλή, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αυξήσει τη συχνότητα πολλών δρομολογίων από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.
Μόνο για τον Οκτώβριο, η SunExpress θα προσφέρει 1,1 εκατομμύρια θέσεις σε δρομολόγια προς Αττάλεια, Σμύρνη, Μπόντρουμ και Νταλαμάν – αριθμός αυξημένος κατά 5% σε σύγκριση με πέρυσι.
Από τη Γερμανία, τα ενισχυμένα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:
- Δρέσδη – Αττάλεια: δύο φορές την ημέρα
- Έρφουρτ – Αττάλεια: έως και δύο φορές την ημέρα
- Βερολίνο – Νταλαμάν: τέσσερις φορές την εβδομάδα
- Ντίσελντορφ – Νταλαμάν: οκτώ φορές την εβδομάδα
- Κολωνία/Βόννη – Νταλαμάν: τέσσερις φορές την εβδομάδα
- Στουτγάρδη – Νταλαμάν: τέσσερις φορές την εβδομάδα
Η αεροπορική σκοπεύει να διατηρήσει μεγάλο μέρος των πρόσθετων δρομολογίων έως τα μέσα Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι θέλει να ανταποκριθεί στη «μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων που προσφέρει η Τουρκία το φθινόπωρο».
διαβάστε ακόμα
- AJet | Δυναμική επέκταση σε 34 χώρες και 99 προορισμούς 21/08 | 12:39
- Ryanair | Καθυστερήσεις 12 πτήσεων με 2.000 επιβάτες σήμερα στην Ελλάδα - Οργή κατά της Κομισιόν 20/08 | 15:40
- Οι τουρίστες του Ιουλίου: Πρωταγωνιστές η αγγλική και η γερμανική αγορά 20/08 | 07:05
- Air Canada: Σταδιακή επανεκκίνηση πτήσεων μετά τη συμφωνία με τα πληρώματα καμπίνας 19/08 | 16:39
- Air Canada: Ακυρώσεις πτήσεων και την Τρίτη λόγω της απεργίας 19/08 | 13:04
- Η Ryanair επενδύει 300 εκατ. δολ. για νέα βάση στα Τίρανα από τον Απρίλιο του 2026 15/08 | 06:24
- Air Canada: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω απεργίας του πληρώματος καμπίνας 14/08 | 10:54
- ΥΠΑ | +6,5% η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια το 7μηνο, +4,7% σε όλα 14/08 | 14:41
- Σκηνές απείρου κάλλους σε πτήση της Ryanair – Επιστροφή στο Εδιμβούργο και καταδίκη επιβάτη 13/08 | 13:55
- Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η επιστροφή της Wizz Airlines στο αεροδρόμιο Modlin 14/08 | 07:15
δημοφιλέστερα
- 1 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Τουρισμός ευεξίας | Τα πρώτα παγκόσμια πρότυπα για ξενοδοχεία 22.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Shizen Wellness Hotel: Η νέα ξενοδοχειακή άφιξη στην Δράμα με επίκεντρο την ευεξία 22.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το ξενοδοχείο Minos Beach 22.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Λευκάδα και Μύκονο 22.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Πώς η AI αντλεί πληροφορίες για το ξενοδοχείο σας – και γιατί έχει σημασία 22.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Δήμος Αμοργού: Oι προτάσεις για την ανάπτυξη του νησιού- Αντίθετο στο Π.Δ. για τους οικισμούς 22.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Επενδύσεις | Σύγχρονο υδροθεραπευτήριο στον οικισμό Θερμών του Δήμου Μύκης στην Ξάνθη 22.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Ζάκυνθος: Σχέδιο για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας 22.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Η Νότια Κορέα αγορά - στόχος | Επίσκεψη Όλγας Κεφαλογιάννη- συνάντηση με τον Πρέσβη 21.08.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ