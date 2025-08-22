Η Sun Express αυξάνει τις πτήσεις από Γερμανία προς Τουρκία για τις φθινοπωρινές διακοπές

Η SunExpress, η αεροπορική εταιρεία αναψυχής που ανήκει σε Lufthansa και Turkish Airlines, ενισχύει το πτητικό της πρόγραμμα για τις φθινοπωρινές διακοπές. Η ζήτηση για προορισμούς στη Ριβιέρα της Τουρκίας παραμένει υψηλή, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αυξήσει τη συχνότητα πολλών δρομολογίων από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.

Μόνο για τον Οκτώβριο, η SunExpress θα προσφέρει 1,1 εκατομμύρια θέσεις σε δρομολόγια προς Αττάλεια, Σμύρνη, Μπόντρουμ και Νταλαμάν – αριθμός αυξημένος κατά 5% σε σύγκριση με πέρυσι.

Από τη Γερμανία, τα ενισχυμένα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

Δρέσδη – Αττάλεια: δύο φορές την ημέρα

Έρφουρτ – Αττάλεια: έως και δύο φορές την ημέρα

Βερολίνο – Νταλαμάν: τέσσερις φορές την εβδομάδα

Ντίσελντορφ – Νταλαμάν: οκτώ φορές την εβδομάδα

Κολωνία/Βόννη – Νταλαμάν: τέσσερις φορές την εβδομάδα

Στουτγάρδη – Νταλαμάν: τέσσερις φορές την εβδομάδα

Η αεροπορική σκοπεύει να διατηρήσει μεγάλο μέρος των πρόσθετων δρομολογίων έως τα μέσα Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι θέλει να ανταποκριθεί στη «μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων που προσφέρει η Τουρκία το φθινόπωρο».