AJet | Δυναμική επέκταση σε 34 χώρες και 99 προορισμούς

Η AJet, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία της Τουρκίας, συνεχίζει την έντονη διεθνή της επέκταση με ανανεωμένο brand, ψηφιακά προσανατολισμένη στρατηγική και ένα ευρύ δίκτυο που καλύπτει την Ευρώπη, την Τουρκία και την Ασία. Βασισμένη σε 15 χρόνια επιχειρησιακής εμπειρίας και μια εκτεταμένη αναδιοργάνωση, η AJet ενδυναμώνει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας ανταγωνιστικούς ναύλους και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Περισσότερα από ένα νέο όνομα

Η μετάβαση στην AJet σηματοδότησε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή αλλαγή ονομασίας. Η εταιρεία επανέφερε τον σκοπό της, απλοποιώντας την ταξιδιωτική εμπειρία για εκατομμύρια επιβάτες. Υπό την ομπρέλα της Turkish Airlines, αξιοποιεί μια ισχυρή επιχειρησιακή βάση, ενώ προσφέρει μια πιο ευέλικτη και value-for-money πρόταση που απευθύνεται σε οικογένειες και ταξιδιώτες που αναζητούν οικονομικές επιλογές.

Κατά τη διαδικασία, μεταφέρθηκαν με επιτυχία τα δεδομένα εκατομμυρίων επιβατών, ενώ ο στόλος των περίπου 100 αεροσκαφών εντάχθηκε στο νέο brand χωρίς καμία διακοπή στις καθημερινές πτήσεις.

Από την επανεκκίνησή της το 2024, η AJet έχει ήδη μεταφέρει 33 εκατομμύρια επιβάτες, επεκτείνοντας ταχύτατα το δίκτυό της σε 99 προορισμούς σε 34 χώρες. Παράλληλα, έχει ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη και την Τουρκία, ακολουθώντας μια στρατηγική που βασίζεται στην προσβασιμότητα και την αξιοπιστία.

Η δυναμική αυτή αναγνωρίστηκε και από τον κλάδο: η AJet έλαβε τη διάκριση APEX Four-Star Low-Cost Carrier (2024) για την εμπειρία επιβατών, ενώ το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο TCXA25 Accessibility Award για τη συμβολή της στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, ψηφιακής και συμπεριληπτικής εμπειρίας.

Γέφυρα Ευρώπης και Ασίας

Χάρη στη στρατηγική της γεωγραφική θέση, η AJet ενώνει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τις περιφερειακές πόλεις με τα μεγάλα αεροπορικά hubs και τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Τουρκίας.

Για να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν το δίκτυό της, η εταιρεία προσφέρει εισιτήρια από μόλις 9€ για πτήσεις από πόλεις όπως το Βερολίνο, η Βιέννη, το Άμστερνταμ και το Λονδίνο, με κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 20–22 Αυγούστου 2025. Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Σχετικά με την AJet

Η AJet είναι η νεότερη low-cost αεροπορική εταιρεία της Τουρκίας και λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Turkish Airlines. Επανιδρύθηκε το 2024 με μια απλή, digital-first πρόταση και σήμερα συνδέει ταξιδιώτες σε 34 χώρες και 99 προορισμούς, γεφυρώνοντας την Ευρώπη με την Τουρκία και την Ασία με ανταγωνιστικούς ναύλους και πλούσιο πρόγραμμα. Από την επανεκκίνηση έχει μεταφέρει 33 εκατ. επιβάτες, ενώ έχει βραβευτεί ως APEX Four-Star Low-Cost Carrier (2024) και με το TCXA25 Accessibility Award (2025). Διαθέτει στόλο περίπου 100 αεροσκαφών και συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αγορές.