Ryanair | Καθυστερήσεις 12 πτήσεων με 2.000 επιβάτες σήμερα στην Ελλάδα - Οργή κατά της Κομισιόν
20 Aug 2025, 15:40 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Επείγουσα μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC) ζητά η Ryanair, μετά από νέα βλάβη στον εξοπλισμό του Κέντρου Ελέγχου της Αθήνας την Τετάρτη 20 Αυγούστου, που προκάλεσε καθυστερήσεις σε πτήσεις από και προς την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκαν 12 δικά της δρομολόγια, με περισσότερους από 2.000 επιβάτες να υφίστανται ταλαιπωρία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ryanair, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 20 Αυγούστου 2025, περισσότερες από 5.000 πτήσεις της και 900.000 επιβάτες έχουν υποστεί «άδικες καθυστερήσεις» εξαιτίας «κακοδιαχείρισης» και ελλείψεων προσωπικού στην ελληνική ATC, τοποθετώντας την Ελλάδα στην 5η χειρότερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας.
Η εταιρεία κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (την οποία αποκαλεί σκωπτικά «von Derlayed-Again»), ότι επιτρέπει την επανάληψη τέτοιων προβλημάτων, παρά τις δεσμεύσεις της για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας στην Ευρώπη.
Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της Ryanair ανέφερε:
«Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες να συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από δυσλειτουργίες στην ATC λόγω επαναλαμβανόμενων ελλείψεων προσωπικού σε όλη την Ευρώπη και – σήμερα – λόγω ακόμα μίας βλάβης, αυτή τη φορά στην Αθήνα, που καθυστέρησε 12 πτήσεις μας και πάνω από 2.000 επιβάτες. Πότε επιτέλους θα αναλάβει δράση η von “Derlayed-Again” και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση της ATC και την προστασία των επιβατών;»
Παράλληλα, η Ryanair καλεί τους επιβάτες που επηρεάστηκαν από τις καθυστερήσεις να επισκεφθούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Air Traffic Control Ruined Your Flight», προκειμένου —όπως αναφέρει— να αποστείλουν επιστολή διαμαρτυρίας στους αρμόδιους υπουργούς μεταφορών και να στηρίξουν την πίεση για αλλαγές στον ευρωπαϊκό εναέριο έλεγχο.
Η παρέμβαση της εταιρείας επαναφέρει στο προσκήνιο τις χρόνιες αδυναμίες του συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας στην Ευρώπη, με αεροπορικές και επιβάτες να ζητούν λύσεις σε ένα πρόβλημα που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις και υψηλό οικονομικό κόστος στον κλάδο.
