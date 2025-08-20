Οι τουρίστες του Ιουλίου: Πρωταγωνιστές η αγγλική και η γερμανική αγορά

Με ισχυρή δυναμική κύλησε ο Ιούλιος για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, καταγράφοντας περισσότερους από 3,36 εκατ. επιβάτες σε αφίξεις. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή ζήτηση της χώρας στη θερινή περίοδο, αλλά και την εξάρτηση του ελληνικού τουρισμού από συγκεκριμένες αγορές, με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιταλία να βρίσκονται σταθερά στην κορυφή.

Ηνωμένο Βασίλειο: ο αδιαμφισβήτητος «ηγέτης»

Οι 695.273 αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τοποθετούν την αγορά αυτή στην πρώτη θέση, με διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες. Η Βρετανία επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κορυφαία πηγή επισκεπτών για τα νησιά και κυρίως για προορισμούς όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κως και η Ζάκυνθος, όπου η αεροπορική συνδεσιμότητα και τα οργανωμένα πακέτα συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη ζήτηση.

Εγχώρια κίνηση: δεύτερη δύναμη

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Ελλάδας στη δεύτερη θέση με 450.391 αφίξεις. Η ισχυρή παρουσία Ελλήνων ταξιδιωτών στα αεροδρόμια της Fraport αντανακλά τη στροφή στις αεροπορικές μετακινήσεις εσωτερικού, είτε για λόγους διακοπών είτε για επαγγελματικά ταξίδια, και επιβεβαιώνει την εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ως παράγοντα σταθερότητας.

Γερμανία: διαχρονικός στυλοβάτης

Με 431.608 αφίξεις, η Γερμανία παραμένει η πιο αξιόπιστη αγορά της Ευρώπης για την Ελλάδα. Η γεωγραφική διασπορά των Γερμανών ταξιδιωτών, από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τα Ιόνια, στηρίζει την τουριστική περίοδο και αποτελεί κρίσιμο «αντίβαρο» σε ενδεχόμενες διακυμάνσεις από άλλες αγορές.

Ιταλία και Πολωνία σε άνοδο

Σημαντική παρουσία καταγράφει και η Ιταλία με 348.047 αφίξεις, ενισχύοντας κυρίως τα νησιά του Ιονίου και το νότιο Αιγαίο. Παράλληλα, η Πολωνία συνεχίζει να αναδεικνύεται σε στρατηγική αγορά με 189.123 αφίξεις, αποτέλεσμα της δυναμικής παρουσίας των low cost αεροπορικών εταιρειών και της συνεχούς διεύρυνσης των δρομολογίων.

Δευτερεύουσες αγορές με σημαντικό αποτύπωμα

Η Ολλανδία (120.160 αφίξεις), η Γαλλία (113.314) και η Δανία (106.492) ακολουθούν, διαμορφώνοντας ένα «δεύτερο κύμα» ευρωπαϊκών χωρών με σταθερή συμβολή στη θερινή σεζόν. Η Αυστρία (103.745) και η Τσεχία (88.700) ενισχύουν περαιτέρω το πλέγμα της Κεντρικής Ευρώπης, ενώ η Σουηδία και η Νορβηγία (87.048 και 83.271 αντίστοιχα) δείχνουν τη σημασία της Σκανδιναβικής αγοράς.

Αγορές εκτός Ευρώπης

Η Ισραηλινή αγορά με 83.302 αφίξεις συνεχίζει να τροφοδοτεί την Ελλάδα, παρά τις προκλήσεις στην περιοχή, ενώ μικρότερο αλλά αξιοσημείωτο αποτύπωμα καταγράφουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (3.724 αφίξεις) και η Τουρκία (11.957).

Το συμπέρασμα για τον Ιούλιο

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι ο Ιούλιος του 2025 κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές να παραμένουν οι κινητήριες δυνάμεις του ελληνικού τουρισμού. Η εξάρτηση από λίγες μεγάλες αγορές όμως δημιουργεί την ανάγκη για στρατηγικές διαφοροποίησης, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του κλάδου.