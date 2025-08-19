Air Canada: Σταδιακή επανεκκίνηση πτήσεων μετά τη συμφωνία με τα πληρώματα καμπίνας

Η Air Canada ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει από σήμερα, Τρίτη, σε σταδιακή επανεκκίνηση των πτήσεών της, έπειτα από συμφωνία που επετεύχθη με το συνδικάτο των 10.000 αεροσυνοδών, οι οποίοι βρίσκονταν σε απεργία.

Οι μεσολαβητικές συνομιλίες βασίστηκαν στη δέσμευση του συνδικάτου να επιστρέψουν άμεσα στην εργασία τους τα μέλη πληρώματος, επιτρέποντας την επαναλειτουργία της Air Canada και της Air Canada Rouge. Οι δύο αεροπορικές παρέμεναν καθηλωμένες από τις 16 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν περισσότεροι από 500.000 επιβάτες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πρώτες πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για απόψε (τοπική ώρα). Ωστόσο, η πλήρης επαναφορά στο κανονικό πρόγραμμα ενδέχεται να χρειαστεί 7 έως 10 ημέρες, καθώς τόσο τα αεροσκάφη όσο και τα πληρώματα βρίσκονται εκτός θέσεων. Στο μεταξύ, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ακυρώσεις μέχρι να σταθεροποιηθεί το δίκτυο.

Η Air Canada δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη συμφωνία με την Καναδική Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων (CUPE), τονίζοντας πως θα γίνουν ανακοινώσεις μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης. «Κατά τη διάρκεια της επικύρωσης ή οποιασδήποτε υποχρεωτικής διαιτησίας, δεν είναι δυνατή ούτε η απεργία ούτε το λοκ άουτ. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να προγραμματίζουν, να κλείνουν και να ταξιδεύουν με σιγουριά», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Michael Rousseau, εξέφρασε τη λύπη του για την ταλαιπωρία των επιβατών:

«Η αναστολή της υπηρεσίας μας ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τους πελάτες μας. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκάλεσε αυτή η εργασιακή διαμάχη. Προτεραιότητά μας είναι να τους μεταφέρουμε το συντομότερο δυνατό».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η πλήρης αποκατάσταση των δρομολογίων δεν θα είναι άμεση:

«Η επανεκκίνηση ενός μεγάλου αερομεταφορέα, όπως η Air Canada, είναι μια σύνθετη διαδικασία. Ενδέχεται να απαιτηθεί πάνω από μία εβδομάδα, γι’ αυτό ζητούμε την κατανόηση και υπομονή των πελατών μας. Σας διαβεβαιώνω ότι όλοι στην Air Canada κάνουν το παν για να μπορέσουν να ταξιδέψουν το συντομότερο».