Air Canada: Σταδιακή επανεκκίνηση πτήσεων μετά τη συμφωνία με τα πληρώματα καμπίνας
19 Aug 2025, 16:39 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Air Canada ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει από σήμερα, Τρίτη, σε σταδιακή επανεκκίνηση των πτήσεών της, έπειτα από συμφωνία που επετεύχθη με το συνδικάτο των 10.000 αεροσυνοδών, οι οποίοι βρίσκονταν σε απεργία.
Οι μεσολαβητικές συνομιλίες βασίστηκαν στη δέσμευση του συνδικάτου να επιστρέψουν άμεσα στην εργασία τους τα μέλη πληρώματος, επιτρέποντας την επαναλειτουργία της Air Canada και της Air Canada Rouge. Οι δύο αεροπορικές παρέμεναν καθηλωμένες από τις 16 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν περισσότεροι από 500.000 επιβάτες.
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πρώτες πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για απόψε (τοπική ώρα). Ωστόσο, η πλήρης επαναφορά στο κανονικό πρόγραμμα ενδέχεται να χρειαστεί 7 έως 10 ημέρες, καθώς τόσο τα αεροσκάφη όσο και τα πληρώματα βρίσκονται εκτός θέσεων. Στο μεταξύ, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ακυρώσεις μέχρι να σταθεροποιηθεί το δίκτυο.
Η Air Canada δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη συμφωνία με την Καναδική Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων (CUPE), τονίζοντας πως θα γίνουν ανακοινώσεις μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης. «Κατά τη διάρκεια της επικύρωσης ή οποιασδήποτε υποχρεωτικής διαιτησίας, δεν είναι δυνατή ούτε η απεργία ούτε το λοκ άουτ. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να προγραμματίζουν, να κλείνουν και να ταξιδεύουν με σιγουριά», ανέφερε η ανακοίνωση.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Michael Rousseau, εξέφρασε τη λύπη του για την ταλαιπωρία των επιβατών:
«Η αναστολή της υπηρεσίας μας ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τους πελάτες μας. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκάλεσε αυτή η εργασιακή διαμάχη. Προτεραιότητά μας είναι να τους μεταφέρουμε το συντομότερο δυνατό».
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η πλήρης αποκατάσταση των δρομολογίων δεν θα είναι άμεση:
«Η επανεκκίνηση ενός μεγάλου αερομεταφορέα, όπως η Air Canada, είναι μια σύνθετη διαδικασία. Ενδέχεται να απαιτηθεί πάνω από μία εβδομάδα, γι’ αυτό ζητούμε την κατανόηση και υπομονή των πελατών μας. Σας διαβεβαιώνω ότι όλοι στην Air Canada κάνουν το παν για να μπορέσουν να ταξιδέψουν το συντομότερο».
διαβάστε ακόμα
- Air Canada: Ακυρώσεις πτήσεων και την Τρίτη λόγω της απεργίας 19/08 | 13:04
- Η Ryanair επενδύει 300 εκατ. δολ. για νέα βάση στα Τίρανα από τον Απρίλιο του 2026 15/08 | 06:24
- Air Canada: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω απεργίας του πληρώματος καμπίνας 14/08 | 10:54
- ΥΠΑ | +6,5% η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια το 7μηνο, +4,7% σε όλα 14/08 | 14:41
- Σκηνές απείρου κάλλους σε πτήση της Ryanair – Επιστροφή στο Εδιμβούργο και καταδίκη επιβάτη 13/08 | 13:55
- Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η επιστροφή της Wizz Airlines στο αεροδρόμιο Modlin 14/08 | 07:15
- Ryanair | Χαμηλότεροι ναύλοι στους Ευρωπαίους φοιτητές του προγράμματος Erasmus 14/08 | 06:40
- Μπαράζ απεργιών στα ισπανικά αεροδρόμια το καλοκαίρι και το φθινόπωρο 12/08 | 14:42
- Ryanair: OTA χρεώνουν έως και 148% ακριβότερα από τις τιμές της εταιρείας – Στο στόχαστρο η eDreams 12/08 | 18:53
- Ιταλία: Τέλος στο όριο των 100ml για υγρά χειραποσκευών σε πέντε μεγάλα αεροδρόμια 12/08 | 12:54
δημοφιλέστερα
- 1 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Σχεδιασμός για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. 18.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» | Εξαγορά του 85% – Στρατηγική επένδυση με επίκεντρο τον θαλάσσιο τουρισμό 19.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Ο φωτογράφος του βασιλιά Καρόλου αποθεώνει (και απογειώνει) τη Λευκάδα σε όλο τον κόσμο 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Αρνητική γνωμοδότηση για νέα γραμμή open bus στην πόλη της Ρόδου 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Συνέχιση των ανασκαφών στην Καρδάμαινα της Κω 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Νέα συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Χερσονήσου 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Κόρινθος και Andong Νότιας Κορέας: Όταν οι πόλεις μαθαίνουν… αλλάζουν τον κόσμο 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Ιθάκη: Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη βάση ελικοπτέρου αεροδιακομιδών στο Ιόνιο 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Air Canada: Ακυρώσεις πτήσεων και την Τρίτη λόγω της απεργίας 19.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ