Air Canada: Ακυρώσεις πτήσεων και την Τρίτη λόγω της απεργίας

19 Aug 2025, 13:04 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ο αντίκτυπος από την απεργία των πληρωμάτων καμπίνας συνεχίζεται για την Air Canada, με αποτέλεσμα και σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 να παραμένει σε αναστολή μεγάλο μέρος του πτητικού της έργου. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις της Air Canada και της Air Canada Rouge έχουν ακυρωθεί μέχρι το απόγευμα (τοπική ώρα). Αντίθετα, οι συνδέσεις που εκτελούνται μέσω των συνεργατών Air Canada Express, Jazz Aviation και Pal Airlines, πραγματοποιούνται κανονικά.
Πρόκειται για την πρώτη απεργιακή κινητοποίηση των αεροσυνοδών της εταιρείας από το 1985. Η Canadian Union of Public Employees (CUPE), το συνδικάτο που εκπροσωπεί τα πληρώματα καμπίνας, αγνοεί μέχρι στιγμής τη δικαστική εντολή που απαιτεί τον τερματισμό της απεργίας, επιμένοντας στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τον εργοδότη για τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Η απεργία ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, αναγκάζοντας τον εθνικό αερομεταφορέα του Καναδά να προχωρήσει σε καθολική διακοπή του προγράμματος πτήσεων του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, μέχρι σήμερα οι ακυρώσεις έχουν επηρεάσει περίπου 500.000 επιβάτες, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στα ταξιδιωτικά σχέδια εντός και εκτός Καναδά.
Η διοίκηση της Air Canada δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε αναμένεται να επανέλθει πλήρως η λειτουργία του δικτύου της, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τη συνδικαλιστική πλευρά συνεχίζονται.
