Η Ryanair επενδύει 300 εκατ. δολ. για νέα βάση στα Τίρανα από τον Απρίλιο του 2026

Η Ryanair, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία στην Αλβανία, ανακοίνωσε την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 τη δημιουργία νέας βάσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων από τον Απρίλιο του 2026, επενδύοντας 300 εκατ. δολάρια για τη μόνιμη στάθμευση τριών αεροσκαφών Boeing 737-800. Η επένδυση θα υποστηρίξει περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 100 νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων για πιλότους και πληρώματα καμπίνας.

Η νέα βάση θα ενισχύσει το μερίδιο αγοράς της Ryanair στην Αλβανία, προσφέροντας από τη θερινή περίοδο του 2026 πάνω από 450 εβδομαδιαίες πτήσεις σε 33 προορισμούς, εκ των οποίων οι 10 θα είναι νέοι: Μπέρμιγχαμ, Δουβλίνο, Μιλάνο, Μάλτα, Νάπολη, Πεσκάρα, Πόζναν, Τεργέστη, Τορίνο και Βερόνα. Παράλληλα, θα αυξηθούν οι συχνότητες σε 9 υφιστάμενες γραμμές, όπως προς Μπάρι, Λονδίνο, Πράγα, Στοκχόλμη και Βαρσοβία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα βάση των Τιράνων θα προσφέρει:

3 μόνιμα σταθμευμένα αεροσκάφη – επένδυση 300 εκατ. δολ.

10 νέες γραμμές προς σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις

33 συνολικά δρομολόγια σε 13 χώρες

Ετήσια κίνηση 4 εκατ. επιβατών

Στήριξη για πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας στην Αλβανία

Το επενδυτικό πλάνο της Ryanair για την επόμενη πενταετία προβλέπει έως και 6 αεροσκάφη βάσης (επένδυση 600 εκατ. δολ.), άνω των 5 εκατ. επιβατών ετησίως και περισσότερα από 20 νέα δρομολόγια έως το 2030, υπό την προϋπόθεση ότι η Αλβανία θα διατηρήσει χαμηλά κόστη πρόσβασης και μηδενικούς φόρους αεροπορίας.

Με αφορμή την ανακοίνωση, η Ryanair προχωρά σε τριήμερη προσφορά εισιτηρίων με τιμές από 24,99 ευρώ για ταξίδια τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της.

Ο CEO της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε ότι η εταιρεία «συνεχίζει τη δυναμική ανάπτυξη στην Αλβανία, προσφέροντας τεράστια ευκαιρία για την αύξηση της αεροπορικής κίνησης, του τουρισμού και των θέσεων εργασίας».

Από την πλευρά του, ο COO του Αεροδρομίου Τιράνων, Piervittorio Farabbi, υπογράμμισε ότι η δημιουργία βάσης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα «είναι αποτέλεσμα στρατηγικής επένδυσης σε υποδομές και τεχνολογίες, με επεκτάσεις σε διάδρομο, χώρους στάθμευσης και τερματικό, καθώς και προηγμένα συστήματα ψηφιακής διαχείρισης επιβατών».