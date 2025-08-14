ΥΠΑ | +6,5% η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια το 7μηνο, +4,7% σε όλα

Με τα μάτια του ξεναγού

Αύξηση 6,5% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού) έφτασε τους 6.633.785, έναντι 6.230.363 πέρυσι.

Συνολική εικόνα στα 39 αεροδρόμια της χώρας

Ανοδική τάση καταγράφεται και στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας όπου διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (24 ΥΠΑ, 14 Fraport Greece, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών).

Για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 44.729.111 επιβάτες, αυξημένη κατά 4,7% σε σχέση με τα 42.713.766 του 2024.

Ιούλιος: Σταθερά ανοδικό το Ηράκλειο

Το κρατικό αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο εξυπηρέτησε τον Ιούλιο του 2025 συνολικά 1.693.791 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Τα αεροδρόμια με τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις

Τον φετινό Ιούλιο ξεχώρισαν:

Σύρος: +125,5% (3.781 επιβάτες το 2025, έναντι 1.677 το 2024)

Νέα Αγχίαλος: +12,4% (7.379 επιβάτες, έναντι 6.566)

Αστυπάλαια: +10,9% (5.455 επιβάτες, έναντι 4.919)





Κινήσεις αεροσκαφών: +3,6%

Στο ίδιο διάστημα, οι κινήσεις αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις) ανήλθαν σε 342.828, έναντι 330.932 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 3,6%.