ΥΠΑ | +6,5% η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια το 7μηνο, +4,7% σε όλα
14 Aug 2025, 14:41 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Αύξηση 6,5% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού) έφτασε τους 6.633.785, έναντι 6.230.363 πέρυσι.
Συνολική εικόνα στα 39 αεροδρόμια της χώρας
Ανοδική τάση καταγράφεται και στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας όπου διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (24 ΥΠΑ, 14 Fraport Greece, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών).
Για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 44.729.111 επιβάτες, αυξημένη κατά 4,7% σε σχέση με τα 42.713.766 του 2024.
Ιούλιος: Σταθερά ανοδικό το Ηράκλειο
Το κρατικό αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο εξυπηρέτησε τον Ιούλιο του 2025 συνολικά 1.693.791 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
Τα αεροδρόμια με τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις
Τον φετινό Ιούλιο ξεχώρισαν:
- Σύρος: +125,5% (3.781 επιβάτες το 2025, έναντι 1.677 το 2024)
- Νέα Αγχίαλος: +12,4% (7.379 επιβάτες, έναντι 6.566)
- Αστυπάλαια: +10,9% (5.455 επιβάτες, έναντι 4.919)
Κινήσεις αεροσκαφών: +3,6%
Στο ίδιο διάστημα, οι κινήσεις αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις) ανήλθαν σε 342.828, έναντι 330.932 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 3,6%.
διαβάστε ακόμα
- Air Canada: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω απεργίας του πληρώματος καμπίνας 14/08 | 10:54
- Σκηνές απείρου κάλλους σε πτήση της Ryanair – Επιστροφή στο Εδιμβούργο και καταδίκη επιβάτη 13/08 | 13:55
- Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η επιστροφή της Wizz Airlines στο αεροδρόμιο Modlin 14/08 | 07:15
- Ryanair | Χαμηλότεροι ναύλοι στους Ευρωπαίους φοιτητές του προγράμματος Erasmus 14/08 | 06:40
- Μπαράζ απεργιών στα ισπανικά αεροδρόμια το καλοκαίρι και το φθινόπωρο 12/08 | 14:42
- Ryanair: OTA χρεώνουν έως και 148% ακριβότερα από τις τιμές της εταιρείας – Στο στόχαστρο η eDreams 12/08 | 18:53
- Ιταλία: Τέλος στο όριο των 100ml για υγρά χειραποσκευών σε πέντε μεγάλα αεροδρόμια 12/08 | 12:54
- Lufthansa και Ita Airways επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέες διεθνείς γραμμές 12/08 | 12:48
- Η Turkish Airlines βάζει πλώρη για τη Λατινική Αμερική μέσω της Air Europa 12/08 | 06:15
- Turkish Airlines | Δεσμευτική προσφορά για μειοψηφικό ποσοστό στην Air Europa 11/08 | 06:25
δημοφιλέστερα
- 1 Κρήτη | Υψηλές πληρότητες, τουριστικές δαπάνες μόνο για τα απαραίτητα, άρα γκρίνια... 14.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Σε ποιο Φαράγγι της Κρήτης μπαίνει εισιτήριο εισόδου 14.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Scarlet Beach: Σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση-μαμούθ στο Πόρτο Χέλι 12.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Νάξος | Νομικές ενέργειες για να φύγει το συρματόπλεγμα από το Ναό του Απόλλωνα 14.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Λήμνος: Οι αγώνες Δρόμου Ερημάκεια 2025 φέρνουν αθλητισμό, πολιτισμό και παράδοση 14.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Τουριστική επένδυση της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο: 53 εκατ. ευρώ για πεντάστερο ξενοδοχείο και glamping 14.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 Σαντορίνη: Έργα μείωσης του κινδύνου από φυσικές καταστροφές 14.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η επιστροφή της Wizz Airlines στο αεροδρόμιο Modlin 14.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Ryanair | Χαμηλότεροι ναύλοι στους Ευρωπαίους φοιτητές του προγράμματος Erasmus 14.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ