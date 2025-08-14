Air Canada: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω απεργίας του πληρώματος καμπίνας

Η Air Canada ξεκινά σήμερα (14 Αυγούστου) την ακύρωση πτήσεων, στο πλαίσιο τριήμερης σταδιακής αναστολής της πλειονότητας των δραστηριοτήτων της, μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας με το συνδικάτο των 10.000 αεροσυνοδών και φροντιστών της καμπίνας, CUPE. Η πλήρης διακοπή των δρομολογίων της Air Canada και της Air Canada Rouge θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Αυγούστου.

Η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση επίσημης 72ωρης ειδοποίησης για lockout προς το CUPE, το οποίο είχε προηγουμένως ενημερώσει ότι προτίθεται να ξεκινήσει απεργία την ίδια ημέρα. Η αεροπορική έχει αιτηθεί κρατικά επιβαλλόμενη διαιτησία για την επίλυση της διαφοράς.

Σύμφωνα με την Air Canada, η ελεγχόμενη σταδιακή αναστολή επιτρέπει καλύτερο προγραμματισμό, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος οι επιβάτες να εγκλωβιστούν, ενώ δίνεται χρόνος για εναλλακτικές ταξιδιωτικές ρυθμίσεις. Η εταιρεία προσφέρει συνολική αύξηση αποδοχών 38% σε τέσσερα χρόνια, βελτιώσεις σε συντάξεις, επιδόματα και συνθήκες ανάπαυσης πληρωμάτων, καθώς και καταβολή «ground pay» για εργασία στο έδαφος. Υποστηρίζει ότι η πρόταση θα καταστήσει το πλήρωμα καμπίνας της το καλύτερα αμειβόμενο στον Καναδά, χωρίς να ζητηθούν παραχωρήσεις από την πλευρά του συνδικάτου.

Από την πλευρά του, το CUPE υποστηρίζει ότι οι αεροσυνοδοί της Air Canada «εκτελούν κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας χωρίς αμοιβή» και ότι η εταιρεία προσφέρει πληρωμή μόνο για μέρος αυτών, στο 50% της ωριαίας αμοιβής, εξακολουθώντας να μην αποζημιώνει για χρόνο που αφιερώνεται σε ιατρικά περιστατικά, πυρκαγιές, εκκενώσεις και άλλα συμβάντα ασφαλείας στο έδαφος. Επιπλέον, θεωρεί την πρόταση για αυξήσεις «κάτω από την αγορά, τον πληθωρισμό και τον κατώτατο μισθό».

Τα δρομολόγια της Air Canada Express, που εκτελούνται από τις Jazz και PAL Airlines, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, αλλά αφορούν μόλις το 20% των περίπου 130.000 επιβατών που μεταφέρει καθημερινά η Air Canada.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Michael Rousseau, δήλωσε ότι η μόνη υπεύθυνη κίνηση πλέον είναι η οργανωμένη αναστολή λειτουργίας, προκειμένου να υπάρξει σαφήνεια και να αποφευχθεί χάος στα ταξίδια, όπως έχει παρατηρηθεί σε άλλες περιπτώσεις απρογραμμάτιστων απεργιών στον κλάδο.