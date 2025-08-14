Ryanair | Χαμηλότεροι ναύλοι στους Ευρωπαίους φοιτητές του προγράμματος Erasmus

Η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, ανακοίνωσε την Τετάρτη 13 Αυγούστου την ανανέωση της συνεργασίας της με το Erasmus Student Network (ESN) για το 2026, σηματοδοτώντας την 9η χρονιά στήριξης των Ευρωπαίων φοιτητών με χαμηλούς ναύλους για ταξίδια στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγών Erasmus.

Η συμφωνία προβλέπει πρόσβαση των εγγεγραμμένων μελών του ESN σε ειδική πλατφόρμα κρατήσεων στο Ryanair.com, με παροχές όπως έκπτωση 10% σε τέσσερις πτήσεις απλής μετάβασης (ή δύο μετ’ επιστροφής) και δωρεάν αποσκευή 20 κιλών σε κάθε πτήση.

Με την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 να ξεκινά σύντομα, οι φοιτητές του ESN μπορούν να κλείνουν τα εισιτήριά τους με τις ειδικές αυτές εκπτώσεις για το δίκτυο άνω των 235 προορισμών της Ryanair.

Η διευθύντρια επικοινωνίας της Ryanair, Jade Kirwan, δήλωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει την κινητικότητα των φοιτητών και το πρόγραμμα Erasmus, προσφέροντας «γενναιόδωρες εκπτώσεις και δωρεάν επιλογές αποσκευών» σε όλη την Ευρώπη.

Από την πλευρά του ESN, ο ταμίας Rui Vinha υπογράμμισε ότι η συνεργασία «διασφαλίζει ακόμη μία χρονιά πιο εύκολων και οικονομικών μετακινήσεων για τους φοιτητές προς τους προορισμούς της κινητικότητάς τους».