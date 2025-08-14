Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η επιστροφή της Wizz Airlines στο αεροδρόμιο Modlin

Το περιφερειακό αεροδρόμιο Βαρσοβίας Μοντλίν διαφαίνεται ότι αποτελεί τον νέο κόμβο για τον αεροπορικό τομέα στην Πολωνία, καθώς δύο από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, η Wizz Air και η Ryanair, έχουν προβεί σε συναφείς σημαντικές επενδύσεις και επεκτάσεις. Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να φέρουν νέες θέσεις εργασίας, αυξημένο αριθμό επιβατών και νέες πτήσεις χαμηλού κόστους προς ευρωπαϊκούς και διεθνείς προορισμούς.

Ελληνικό ενδιαφέρον, εν προκειμένω, συγκεντρώνει η ανακοίνωση της ουγγρικής αεροπορικής εταιρείας Wizz Air για την επιστροφή της στο αεροδρόμιο Βαρσοβίας Μοντλίν με 11 νέες πτήσεις που θα ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Οι νέοι προορισμοί περιλαμβάνουν την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μολδαβία, τη Μάλτα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Ισπανία και τη Νορβηγία. Συγκεκριμένα, η πρώτη πτήση προς την Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2025 και η συχνότητα έχει οριστεί σε 4 πτήσεις την εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι, ενώ έως το 2023, η διασύνδεση μεταξύ των πρωτευουσών εξυπηρετούνταν μόνο από την Aegean Airlines, πλέον υπάρχουν καθημερινές πτήσεις από την Sky Express και τον πολωνικό εθνικό αερομεταφορέα LOT. Επιπρόσθετα, υπάρχει η χαμηλότερου κόστους εποχιακή επιλογή της Ryanair κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δύο φορές την εβδομάδα, από το αεροδρόμιο Μοντλίν, 35 χλμ. μακριά από την πόλη, ενώ περιφερειακές διασυνδέσεις μεταξύ επαρχιακών πόλεων Ελλάδας και Πολωνίας υφίστανται κυρίως κατά την τουριστική περίοδο.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Wizz Air, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε περιοριστεί στα πολωνικά αεροδρόμια Σόπεν και Ράντομ, επιστρέφει στο Μοντλίν, ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις χαμηλού κόστους και τσάρτερ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η Wizz Air κατέχει το 25% της αγοράς στην Πολωνία και κατατάσσεται δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας.

Στον αντίποδα, η Ryanair, ιρλανδικών συμφερόντων, υπέγραψε συμφωνία με το Αεροδρόμιο Μοντλίν Βαρσοβίας, δεσμευόμενη να αυξήσει σταδιακά τον αριθμό των επιβατών που εξυπηρετείται από το εν λόγω αεροδρόμιο, από το υπάρχον 1,5 εκατ., στα 5 εκατ. ετησίως, μέχρι το 2030. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει την επέκταση του υπάρχοντος τερματικού σταθμού, αυξάνοντας τις πύλες επιβίβασης από 4 σε 8 και τις θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών από 8 σε 12.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει 400 νέες θέσεις εργασίας σε τομείς όπως το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες επιβατών, η ασφάλεια και η συντήρηση των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, η Ryanair θα προσθέσει 200 νέες θέσεις για πιλότους, πλήρωμα καμπίνας και μηχανικούς το 2024, στο πλαίσιο μιας επένδυσης 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Πολωνία αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά για την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία και η επέκταση αυτή αναμένεται να οδηγήσει στην προσθήκη 25 νέων προορισμών με αφετηρία το Μοντλίν.

Ως προς την ανάπτυξη των συνδεόμενων υποδομών, ο Αντιπρόεδρος του αεροδρομίου, κος Jacek Kowalski, επιβεβαίωσε ότι, έως το 2027, θα κατασκευαστεί νέα σιδηροδρομική σύνδεση με τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μοντλίν, ώστε να είναι ακόμα πιο προσβάσιμο για τους επιβάτες. Επί του παρόντος, ο σιδηρόδρομος σταματά στο προάστιο Μοντλίν και ακολούθως, λεωφορειακή γραμμή ενώνει τον σταθμό με το αεροδρόμιο.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Βαρσοβία.




























































