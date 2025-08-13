Σκηνές απείρου κάλλους σε πτήση της Ryanair – Επιστροφή στο Εδιμβούργο και καταδίκη επιβάτη
13 Aug 2025, 13:55 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Με απόφαση του Δικαστηρίου του Εδιμβούργου, καταδικάστηκε επιβάτης της Ryanair, ο οποίος προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση σε πτήση από το Εδιμβούργο προς το Λανθαρότε στις 5 Ιουλίου 2024. Ο άνδρας, λίγο μετά την απογείωση της πτήσης RK5593, άναψε τσιγάρο, κατανάλωσε δικό του αλκοόλ και επιτέθηκε λεκτικά σε άλλους επιβάτες.
Το περιστατικό αφορούσε συνολικά τρεις ταραξίες, η συμπεριφορά των οποίων ανάγκασε το πλήρωμα να επιστρέψει το αεροσκάφος στο Εδιμβούργο, προκαλώντας ταλαιπωρία σε έξι μέλη πληρώματος και 178 επιβάτες – πολλοί εκ των οποίων ταξίδευαν για διακοπές με τις οικογένειές τους.
Ο βασικός υπαίτιος καταδικάστηκε σε 225 ώρες κοινωνικής εργασίας στο πλαίσιο Εντολής Κοινοτικής Υπηρεσίας (Community Payback Order).
Η Ryanair επανέλαβε τη δέσμευσή της να εξασφαλίζει ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον για επιβάτες και πλήρωμα, υπογραμμίζοντας την αυστηρή πολιτική “μηδενικής ανοχής” απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές.
Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε:
«Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δικαστηρίου του Εδιμβούργου, η οποία αποδεικνύει τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν όσοι διαταράσσουν πτήσεις. Ελπίζουμε ότι αυτή η καταδίκη θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, ώστε όλοι να μπορούν να ταξιδεύουν σε ένα άνετο και με σεβασμό περιβάλλον».
