Σκηνές απείρου κάλλους σε πτήση της Ryanair – Επιστροφή στο Εδιμβούργο και καταδίκη επιβάτη

Με απόφαση του Δικαστηρίου του Εδιμβούργου, καταδικάστηκε επιβάτης της Ryanair, ο οποίος προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση σε πτήση από το Εδιμβούργο προς το Λανθαρότε στις 5 Ιουλίου 2024. Ο άνδρας, λίγο μετά την απογείωση της πτήσης RK5593, άναψε τσιγάρο, κατανάλωσε δικό του αλκοόλ και επιτέθηκε λεκτικά σε άλλους επιβάτες.

Το περιστατικό αφορούσε συνολικά τρεις ταραξίες, η συμπεριφορά των οποίων ανάγκασε το πλήρωμα να επιστρέψει το αεροσκάφος στο Εδιμβούργο, προκαλώντας ταλαιπωρία σε έξι μέλη πληρώματος και 178 επιβάτες – πολλοί εκ των οποίων ταξίδευαν για διακοπές με τις οικογένειές τους.

Ο βασικός υπαίτιος καταδικάστηκε σε 225 ώρες κοινωνικής εργασίας στο πλαίσιο Εντολής Κοινοτικής Υπηρεσίας (Community Payback Order).

Η Ryanair επανέλαβε τη δέσμευσή της να εξασφαλίζει ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον για επιβάτες και πλήρωμα, υπογραμμίζοντας την αυστηρή πολιτική “μηδενικής ανοχής” απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε:

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δικαστηρίου του Εδιμβούργου, η οποία αποδεικνύει τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν όσοι διαταράσσουν πτήσεις. Ελπίζουμε ότι αυτή η καταδίκη θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, ώστε όλοι να μπορούν να ταξιδεύουν σε ένα άνετο και με σεβασμό περιβάλλον».