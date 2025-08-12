Ryanair: OTA χρεώνουν έως και 148% ακριβότερα από τις τιμές της εταιρείας – Στο στόχαστρο η eDreams
12 Aug 2025, 18:53 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Ryanair έδωσε σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, στη δημοσιότητα την έρευνα Αυγούστου για τις διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες (OTA Survey), καταγγέλλοντας ότι δημοφιλή online ταξιδιωτικά γραφεία, όπως οι eDreams, Tix, Vola και Latamy, προχωρούν σε υπερχρεώσεις έως και 148% σε σχέση με τις τιμές που προσφέρονται απευθείας στο Ryanair.com.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι συγκεκριμένες OTAs –καμία από τις οποίες δεν διαθέτει συμφωνία διανομής με τη Ryanair– προσαυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος για τους πελάτες. Η μεγαλύτερη υπερχρέωση καταγράφηκε στην eDreams, η οποία, όπως αναφέρει η αεροπορική εταιρεία, χρεώνει €15,01 για προκράτηση θέσης που στην ιστοσελίδα της Ryanair κοστίζει μόλις €6,05 – δηλαδή 148% ακριβότερα.
Η Ryanair δηλώνει ότι συνεχίζει την καμπάνια της για την προστασία των καταναλωτών από επιβλαβείς πρακτικές και υπερκοστολόγηση εκ μέρους τέτοιων OTAs, ζητώντας από τις κυβερνήσεις της Ε.Ε., τους υπουργούς Καταναλωτή και τις αρμόδιες Αρχές Προστασίας Καταναλωτή να θεσπίσουν υποχρεωτική διαφάνεια στις τιμές, αντίστοιχη με τα πρότυπα που τηρούν οι “εγκεκριμένοι συνεργάτες” OTA της εταιρείας.
Ωστόσο, η Ryanair τονίζει ότι πολλές ευρωπαϊκές υπηρεσίες και υπουργοί καταναλωτή εξακολουθούν να αγνοούν το ζήτημα. Ειδική αναφορά γίνεται στην Ισπανία, όπου –σύμφωνα με την εταιρεία– η eDreams, αν και έχει έντονη παρουσία, συνεχίζει να υπερχρεώνει χωρίς να αντιμετωπίζει καμία κύρωση, με τον Ισπανό υπουργό Καταναλωτή, Pablo Bustinduy, να χαρακτηρίζεται από τη Ryanair «ανενεργός» στην προστασία των Ισπανών καταναλωτών.
Ο διευθυντής Marketing & Digital της Ryanair, Dara Brady, δήλωσε:
«Η έρευνα Αυγούστου δείχνει ότι μια σειρά από OTAs, που δεν έχουν συμφωνία με τη Ryanair, όπως οι eDreams, Tix, Vola και Latamy, συνεχίζουν να προκαλούν ζημιά στους ανυποψίαστους καταναλωτές με υπερχρεώσεις έως και 148% πάνω από τις τιμές στην ιστοσελίδα μας. Παρ’ όλα αυτά, κυβερνήσεις και Αρχές Προστασίας Καταναλωτή, και ο –κατά τη γνώμη μας– άχρηστος υπουργός Καταναλωτή της Ισπανίας, Bustinduy, δεν κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν αυτή τη ζημιά. Καλούμε τις κυβερνήσεις της Ε.Ε. και τις Αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα κατά των υπερχρεώσεων αυτών, που πλήττουν τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ισπανία».
