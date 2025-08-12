Μπαράζ απεργιών στα ισπανικά αεροδρόμια το καλοκαίρι και το φθινόπωρο

Σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές της Ισπανίας αναμένονται από τα μέσα Αυγούστου έως και το τέλος του 2025, καθώς η συνδικαλιστική οργάνωση UGT εξήγγειλε σειρά κινητοποιήσεων που αφορούν δύο μεγάλους εργοδότες στον τομέα της επίγειας εξυπηρέτησης.

Σύμφωνα με την πύλη Reise vor 9, το πρώτο μέτωπο αφορά το προσωπικό εδάφους της Ryanair, που απασχολείται μέσω της θυγατρικής Azul Handling. Οι εργαζόμενοι σε 27 αεροδρόμια θα πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας από τα μέσα Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου, σε τρία καθημερινά χρονικά διαστήματα: 05:00–09:00, 12:00–15:00 και 21:00–23:59. Στις κινητοποιήσεις περιλαμβάνονται μεγάλοι αερολιμένες όπως της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης, της Μάλαγας, του Αλικάντε και της Πάλμα ντε Μαγιόρκα.

Το δεύτερο μέτωπο αφορά τον διεθνή πάροχο υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης Menzies Aviation Iberica και την Menzies Ground Services. Η UGT έχει προκηρύξει 24ωρες απεργίες για τις 16, 17, 23, 24, 30 και 31 Αυγούστου, σε όλα τα ισπανικά αεροδρόμια όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες.

Η Menzies εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, τις Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian και Wizz Air, με βασικούς κόμβους τα αεροδρόμια της Βαρκελώνης, της Πάλμα, της Μάλαγας, του Αλικάντε και του Τενερίφη Νότου.

Οι κινητοποιήσεις αυτές, αν δεν αποφευχθούν μέσω διαλόγου, αναμένεται να προκαλέσουν εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, πλήττοντας ιδιαίτερα την τουριστική κίνηση της Ισπανίας στην κορύφωση της θερινής και φθινοπωρινής περιόδου.