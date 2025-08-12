Ιταλία: Τέλος στο όριο των 100ml για υγρά χειραποσκευών σε πέντε μεγάλα αεροδρόμια

Οι επιβάτες που αναχωρούν από πέντε από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ιταλίας μπορούν πλέον να μεταφέρουν υγρά άνω των 100ml στις χειραποσκευές τους, χάρη στην εγκατάσταση προηγμένης τεχνολογίας ελέγχου ασφαλείας.

Η αλλαγή, που ανακοίνωσε η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC), εναρμονίζεται με τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC) και σηματοδοτεί σημαντική διευκόλυνση για τους ταξιδιώτες.

Πού εφαρμόζεται το νέο μέτρο

Το μέτρο αφορά τα αεροδρόμια:

Ρώμη Φιουμιτσίνο (FCO)

Μιλάνο Λινάτε (LIN)

Μιλάνο Μαλπένσα (MXP)

Μπολόνια Γκουλιέλμο Μαρκόνι (BLQ)

Τορίνο Καζέλε (TRN)

Και τα πέντε έχουν εγκαταστήσει τα νέας γενιάς συστήματα EDSCB (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage), τα οποία «σαρώνουν» το περιεχόμενο της χειραποσκευής – συμπεριλαμβανομένων των υγρών – χωρίς να απαιτείται η αφαίρεσή τους κατά τον έλεγχο ασφαλείας.

Τι αλλάζει για τους επιβάτες

Με τους νέους κανόνες, επιτρέπεται η μεταφορά υγρών όπως νερό, κρασί, ελαιόλαδο, αρώματα και κρέμες σε δοχεία έως δύο λίτρων, εφόσον τηρούνται οι τελωνειακοί κανονισμοί. Πρόκειται για ουσιαστική χαλάρωση του περιορισμού που ίσχυε επί σχεδόν δύο δεκαετίες, με μέγιστο επιτρεπόμενο όγκο τα 100ml και υποχρεωτική συσκευασία σε διαφανή σακουλάκια του ενός λίτρου.

Επιπλέον, οι επιβάτες δεν χρειάζεται πλέον να βγάζουν από τις τσάντες τους ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές, tablets και φωτογραφικές μηχανές. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία ελέγχου και να βελτιώσει την εμπειρία των ταξιδιωτών.

Γιατί τώρα

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την έγκριση της τεχνολογίας EDSCB από την ECAC, η οποία μπορεί να ανιχνεύει ίχνη εκρηκτικών με υψηλή ακρίβεια, ακόμη και μέσα από πυκνά υλικά. Αν και Ρώμη, Μιλάνο και άλλα αεροδρόμια είχαν εφαρμόσει πιλοτικά το σύστημα το 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επαναφέρει προσωρινά τον κανόνα των 100ml τον Σεπτέμβριο λόγω τεχνικού προβλήματος, το οποίο πλέον έχει λυθεί.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Δεν καλύπτονται όλες οι πτήσεις από τη νέα ρύθμιση. Για παράδειγμα, οι αναχωρήσεις από τη Ρώμη Φιουμιτσίνο προς ΗΠΑ και Ισραήλ εξακολουθούν να υπόκεινται στους παλαιούς κανόνες, με όριο τα 100ml και υποχρεωτική αφαίρεση ηλεκτρονικών συσκευών κατά τον έλεγχο.

Σε όλα τα υπόλοιπα ιταλικά αεροδρόμια που δεν διαθέτουν ακόμη τα νέα μηχανήματα, παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενοι περιορισμοί.

Η επόμενη μέρα για την αεροπορική ασφάλεια

Η ENAC σχεδιάζει την επέκταση της τεχνολογίας EDSCB και σε άλλα αεροδρόμια τα επόμενα χρόνια, με στόχο την πλήρη κατάργηση του περιορισμού για τα υγρά στις χειραποσκευές σε όλη τη χώρα.

Με την Ιταλία να εντάσσεται πλέον στη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών που υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες ελέγχου, η αλλαγή σηματοδοτεί μια στροφή της αεροπορικής ασφάλειας προς μεγαλύτερη ευκολία για τους επιβάτες, χωρίς εκπτώσεις στην προστασία.