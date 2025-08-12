Ιταλία: Τέλος στο όριο των 100ml για υγρά χειραποσκευών σε πέντε μεγάλα αεροδρόμια
12 Aug 2025, 12:54 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Οι επιβάτες που αναχωρούν από πέντε από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ιταλίας μπορούν πλέον να μεταφέρουν υγρά άνω των 100ml στις χειραποσκευές τους, χάρη στην εγκατάσταση προηγμένης τεχνολογίας ελέγχου ασφαλείας.
Η αλλαγή, που ανακοίνωσε η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC), εναρμονίζεται με τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC) και σηματοδοτεί σημαντική διευκόλυνση για τους ταξιδιώτες.
Πού εφαρμόζεται το νέο μέτρο
Το μέτρο αφορά τα αεροδρόμια:
- Ρώμη Φιουμιτσίνο (FCO)
- Μιλάνο Λινάτε (LIN)
- Μιλάνο Μαλπένσα (MXP)
- Μπολόνια Γκουλιέλμο Μαρκόνι (BLQ)
- Τορίνο Καζέλε (TRN)
Και τα πέντε έχουν εγκαταστήσει τα νέας γενιάς συστήματα EDSCB (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage), τα οποία «σαρώνουν» το περιεχόμενο της χειραποσκευής – συμπεριλαμβανομένων των υγρών – χωρίς να απαιτείται η αφαίρεσή τους κατά τον έλεγχο ασφαλείας.
Τι αλλάζει για τους επιβάτες
Με τους νέους κανόνες, επιτρέπεται η μεταφορά υγρών όπως νερό, κρασί, ελαιόλαδο, αρώματα και κρέμες σε δοχεία έως δύο λίτρων, εφόσον τηρούνται οι τελωνειακοί κανονισμοί. Πρόκειται για ουσιαστική χαλάρωση του περιορισμού που ίσχυε επί σχεδόν δύο δεκαετίες, με μέγιστο επιτρεπόμενο όγκο τα 100ml και υποχρεωτική συσκευασία σε διαφανή σακουλάκια του ενός λίτρου.
Επιπλέον, οι επιβάτες δεν χρειάζεται πλέον να βγάζουν από τις τσάντες τους ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές, tablets και φωτογραφικές μηχανές. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία ελέγχου και να βελτιώσει την εμπειρία των ταξιδιωτών.
Γιατί τώρα
Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την έγκριση της τεχνολογίας EDSCB από την ECAC, η οποία μπορεί να ανιχνεύει ίχνη εκρηκτικών με υψηλή ακρίβεια, ακόμη και μέσα από πυκνά υλικά. Αν και Ρώμη, Μιλάνο και άλλα αεροδρόμια είχαν εφαρμόσει πιλοτικά το σύστημα το 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επαναφέρει προσωρινά τον κανόνα των 100ml τον Σεπτέμβριο λόγω τεχνικού προβλήματος, το οποίο πλέον έχει λυθεί.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Δεν καλύπτονται όλες οι πτήσεις από τη νέα ρύθμιση. Για παράδειγμα, οι αναχωρήσεις από τη Ρώμη Φιουμιτσίνο προς ΗΠΑ και Ισραήλ εξακολουθούν να υπόκεινται στους παλαιούς κανόνες, με όριο τα 100ml και υποχρεωτική αφαίρεση ηλεκτρονικών συσκευών κατά τον έλεγχο.
Σε όλα τα υπόλοιπα ιταλικά αεροδρόμια που δεν διαθέτουν ακόμη τα νέα μηχανήματα, παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενοι περιορισμοί.
Η επόμενη μέρα για την αεροπορική ασφάλεια
Η ENAC σχεδιάζει την επέκταση της τεχνολογίας EDSCB και σε άλλα αεροδρόμια τα επόμενα χρόνια, με στόχο την πλήρη κατάργηση του περιορισμού για τα υγρά στις χειραποσκευές σε όλη τη χώρα.
Με την Ιταλία να εντάσσεται πλέον στη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών που υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες ελέγχου, η αλλαγή σηματοδοτεί μια στροφή της αεροπορικής ασφάλειας προς μεγαλύτερη ευκολία για τους επιβάτες, χωρίς εκπτώσεις στην προστασία.
διαβάστε ακόμα
- Lufthansa και Ita Airways επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέες διεθνείς γραμμές 12/08 | 12:48
- Η Turkish Airlines βάζει πλώρη για τη Λατινική Αμερική μέσω της Air Europa 12/08 | 06:15
- Turkish Airlines | Δεσμευτική προσφορά για μειοψηφικό ποσοστό στην Air Europa 11/08 | 06:25
- Αmerican Αirlines: Και πέμπτη απευθείας σύνδεση με την Αθήνα από το Ντάλας το καλοκαίρι του 2026 07/08 | 16:54
- «Swiss Senses»: Νέα καμπίνα μεγάλων αποστάσεων το φθινόπωρο 07/08 | 13:04
- Wizz Air: Διευρύνονται οι χειμερινές συνδέσεις με Αθήνα και Κύπρο 07/08 | 07:36
- Ryanair: Νέα χειμερινή σύνδεση Βαρσοβία - Αθήνα 07/08 | 07:10
- ΥΠΑ | Παρεμβάσεις αναβάθμισης στα αεροδρόμια Σύρου, Κυθήρων και Ιωαννίνων 06/08 | 12:07
- Ανοδικός και ο Ιούλιος στο αερoδρόμιο της Αθήνας – Στα 13,5 εκατ. η διεθνής επιβατική κίνηση το 7μηνο 06/08 | 06:41
- ΙΑΤΑ: Ρεκόρ ζήτησης για premium θέσεις στις πτήσεις παγκοσμίως το 2024 05/08 | 06:55
δημοφιλέστερα
- 1 Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Avali, το νέο ξενοδοχείο της Mar-Bella Collection στην Κέρκυρα 12.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Scarlet Beach: Σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση-μαμούθ στο Πόρτο Χέλι 12.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Tουριστική συνεργασία ανάμεσα σε Σαντορίνη και Νότια Κορέα 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Στο «φουλ» οι μηχανές του τουρισμού σε Βόλο και Πήλιο – Πληρότητες έως 95% 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Όταν το αχλάδι συναντά το σταφύλι: γιορτές γεύσης, μνήμης και μουσικής σε Βελεστίνο και Νέα Αγχίαλο 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου – Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Καβάλα: Ψήφισμα για την υποθαλάσσια αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο Θάσου 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Η Turkish Airlines βάζει πλώρη για τη Λατινική Αμερική μέσω της Air Europa 12.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Corfu Events 365 | Καταγραφή και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ