Lufthansa και Ita Airways επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέες διεθνείς γραμμές

Από τον Σεπτέμβριο, η Lufthansa και η νεοαποκτηθείσα θυγατρική της Ita Airways περνούν στην επόμενη φάση της συμφωνίας κοινού κωδικού (codeshare), ενισχύοντας την παρουσία τους σε διηπειρωτικές αγορές.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο αεροπορικό portal Aeroroutes, η αναβάθμιση της συνεργασίας θα περιλαμβάνει τις συνδέσεις της Lufthansa από Φρανκφούρτη και Μόναχο προς Δελχί και Μουμπάι, καθώς και την απευθείας γραμμή Μονάχου – Σεούλ. Παράλληλα, στο δίκτυο κοινού κωδικού θα προστεθούν και δρομολόγια που εκτελεί η Ita από τη Ρώμη προς Άκκρα, Ντακάρ και Δελχί.

Επιπλέον, στα μέσα του τρίτου τριμήνου προβλέπεται διεύρυνση των πτήσεων κοινού κωδικού και με την Eurowings, θυγατρική χαμηλού κόστους του ομίλου Lufthansa. Οι νέες γραμμές θα περιλαμβάνουν συνδέσεις από Κολωνία/Βόννη προς Μπολόνια, Μιλάνο, Πίζα, Ρώμη, Βενετία και Βερόνα, καθώς και από Στουτγκάρδη προς Μιλάνο και Ρώμη.

Η επέκταση του δικτύου κοινού κωδικού εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου Lufthansa να ενισχύσει την παρουσία του στην ιταλική αγορά και να βελτιώσει τις συνδέσεις μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, αξιοποιώντας τις συνεργασίες με τις θυγατρικές του.