Η Turkish Airlines βάζει πλώρη για τη Λατινική Αμερική μέσω της Air Europa
12 Aug 2025, 06:15 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Turkish Airlines προετοιμάζει ένα από τα πιο τολμηρά βήματα της παγκόσμιας στρατηγικής της, ανοίγοντας δρόμο προς τη Λατινική Αμερική. Η εθνική αεροπορική εταιρεία της Τουρκίας υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση μετοχών της ισπανικής Air Europa, σε μια συμφωνία που – εφόσον ολοκληρωθεί – θα αποτελέσει την πρώτη στρατηγική εξαγορά τέτοιας κλίμακας στην ιστορία της.
Η κίνηση αυτή, όπως παραδέχονται στελέχη της εταιρείας, ενισχύεται και από την αυξανόμενη δημοτικότητα των τουρκικών τηλεοπτικών σειρών στη Λατινική Αμερική, που έχουν συμβάλει στη δημιουργία θετικής εικόνας για την Τουρκία στην περιοχή.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Turkish Airlines, Ahmet Bolat, η συνεργασία με την Air Europa δεν θα περιοριστεί στη διασύνδεση δρομολογίων. Θα περιλαμβάνει τεχνικούς τομείς, όπως η συντήρηση αεροσκαφών, η προμήθεια νέων αεροπλάνων, τα προγράμματα επιβράβευσης επιβατών, ο σχεδιασμός καμπίνας και η κατασκευή καθισμάτων.
«Η Air Europa είναι μια εταιρεία που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών αερομεταφορέων. Μεταφέρει κυρίως επιβάτες προς Λατινική και Βόρεια Αμερική», δήλωσε ο Bolat, εξηγώντας τη στρατηγική αξία της επένδυσης. «Με στόλο 53 αεροσκαφών και παρουσία σε 30 χώρες, η κουλτούρα και το επιχειρηματικό της μοντέλο μοιάζουν πολύ με τα δικά μας. Δημιουργήθηκε μια ισχυρή συνέργεια και είδαμε την ευκαιρία για στρατηγική συνεργασία. Καταθέσαμε την προσφορά μας», πρόσθεσε.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Υπενθύμισε, επίσης, ότι η Turkish Airlines έχει στο παρελθόν αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες όπως η Air Albania και η Air Bosna, καθώς και συμφωνίες κατανομής εσόδων με την Thai Airways, ωστόσο καμία από αυτές δεν πλησιάζει το μέγεθος ή το εύρος της τρέχουσας συμφωνίας.
«Αυτή η συμφωνία θα είναι διαφορετική από τις υπάρχουσες συνεργασίες μας. Στο μέλλον θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε παρόμοιες ευκαιρίες στην Ασία και τη Βόρεια Αμερική», σημείωσε ο Bolat.
Η πιθανή συμφωνία με την Air Europa εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την πρόσβαση της Turkish Airlines στις αγορές της Λατινικής Αμερικής, όπου η αεροπορική συνδεσιμότητα με την Ευρώπη παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Παράλληλα, η Air Europa, που εδρεύει στην Ισπανία, θα ωφεληθεί από το εκτεταμένο δίκτυο της Turkish Airlines, το οποίο καλύπτει περισσότερους από 340 προορισμούς παγκοσμίως.
