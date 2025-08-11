Turkish Airlines | Δεσμευτική προσφορά για μειοψηφικό ποσοστό στην Air Europa

Η Turkish Airlines (THY), ο εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας, ανακοίνωσε ότι προχωρά στην υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην ισπανική αεροπορική εταιρεία Air Europa.

Η κίνηση, η οποία γνωστοποιήθηκε μέσω σχετικής ανακοίνωσης στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης (Borsa Istanbul), αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Turkish Airlines για ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αγορά και διεύρυνση της πρόσβασής της στη Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση ελήφθη έπειτα από εκτενή μελέτη σκοπιμότητας και προηγούμενες μη δεσμευτικές διαπραγματεύσεις. Η επένδυση θεωρείται πλήρως εναρμονισμένη με τους μακροπρόθεσμους στόχους δημιουργίας αξίας που έχει θέσει η Turkish Airlines στο πλαίσιο του στρατηγικού οράματος «2033».

Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε δύο κύριους παράγοντες:

Συμπληρωματικότητα δικτύων – Το παγκόσμιο δίκτυο της Turkish Airlines και η ισχυρή παρουσία της Air Europa στην Ιβηρική Χερσόνησο και τη Λατινική Αμερική, τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές, δημιουργούν – κατά την εταιρεία – μια μοναδική ευκαιρία για επιταχυνόμενη ανάπτυξη στη λατινοαμερικανική αγορά.

Το παγκόσμιο δίκτυο της Turkish Airlines και η ισχυρή παρουσία της Air Europa στην Ιβηρική Χερσόνησο και τη Λατινική Αμερική, τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές, δημιουργούν – κατά την εταιρεία – μια μοναδική ευκαιρία για επιταχυνόμενη ανάπτυξη στη λατινοαμερικανική αγορά. Αξιοποίηση συνεργειών – Η στρατηγική σύμπραξη μπορεί να δημιουργήσει σημαντική μόχλευση σε ολόκληρο το οικοσύστημα της Turkish Airlines, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των κοινοπραξιών της, με νέες πηγές εσόδων και ενισχυμένη γεωγραφική διαφοροποίηση των επιχειρήσεων.

Η Air Europa, με έδρα τη Μαδρίτη, αποτελεί έναν από τους βασικούς αερομεταφορείς της Ισπανίας και σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής.