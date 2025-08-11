Turkish Airlines | Δεσμευτική προσφορά για μειοψηφικό ποσοστό στην Air Europa
11 Aug 2025, 06:25 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Turkish Airlines (THY), ο εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας, ανακοίνωσε ότι προχωρά στην υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην ισπανική αεροπορική εταιρεία Air Europa.
Η κίνηση, η οποία γνωστοποιήθηκε μέσω σχετικής ανακοίνωσης στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης (Borsa Istanbul), αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Turkish Airlines για ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αγορά και διεύρυνση της πρόσβασής της στη Λατινική Αμερική.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση ελήφθη έπειτα από εκτενή μελέτη σκοπιμότητας και προηγούμενες μη δεσμευτικές διαπραγματεύσεις. Η επένδυση θεωρείται πλήρως εναρμονισμένη με τους μακροπρόθεσμους στόχους δημιουργίας αξίας που έχει θέσει η Turkish Airlines στο πλαίσιο του στρατηγικού οράματος «2033».
Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε δύο κύριους παράγοντες:
- Συμπληρωματικότητα δικτύων – Το παγκόσμιο δίκτυο της Turkish Airlines και η ισχυρή παρουσία της Air Europa στην Ιβηρική Χερσόνησο και τη Λατινική Αμερική, τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές, δημιουργούν – κατά την εταιρεία – μια μοναδική ευκαιρία για επιταχυνόμενη ανάπτυξη στη λατινοαμερικανική αγορά.
- Αξιοποίηση συνεργειών – Η στρατηγική σύμπραξη μπορεί να δημιουργήσει σημαντική μόχλευση σε ολόκληρο το οικοσύστημα της Turkish Airlines, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των κοινοπραξιών της, με νέες πηγές εσόδων και ενισχυμένη γεωγραφική διαφοροποίηση των επιχειρήσεων.
Η Air Europa, με έδρα τη Μαδρίτη, αποτελεί έναν από τους βασικούς αερομεταφορείς της Ισπανίας και σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής.
διαβάστε ακόμα
- Αmerican Αirlines: Και πέμπτη απευθείας σύνδεση με την Αθήνα από το Ντάλας το καλοκαίρι του 2026 07/08 | 16:54
- «Swiss Senses»: Νέα καμπίνα μεγάλων αποστάσεων το φθινόπωρο 07/08 | 13:04
- Wizz Air: Διευρύνονται οι χειμερινές συνδέσεις με Αθήνα και Κύπρο 07/08 | 07:36
- Ryanair: Νέα χειμερινή σύνδεση Βαρσοβία - Αθήνα 07/08 | 07:10
- ΥΠΑ | Παρεμβάσεις αναβάθμισης στα αεροδρόμια Σύρου, Κυθήρων και Ιωαννίνων 06/08 | 12:07
- Ανοδικός και ο Ιούλιος στο αερoδρόμιο της Αθήνας – Στα 13,5 εκατ. η διεθνής επιβατική κίνηση το 7μηνο 06/08 | 06:41
- ΙΑΤΑ: Ρεκόρ ζήτησης για premium θέσεις στις πτήσεις παγκοσμίως το 2024 05/08 | 06:55
- Η Wizz Air επιστρέφει πλήρως στο Ισραήλ από Σεπτέμβριο – Στο Τελ Αβίβ από 8 Αυγούστου 04/08 | 11:04
- Fly Erbil: Νέα σύνδεση με την Αθήνα από τον Σεπτέμβριο του 2025 05/08 | 06:15
- Garuda Indonesia – Singapore Airlines | Επέκταση της συνεργασίας με νέες πτήσεις, κοινό κωδικό και πρόσβαση σε lounges 04/08 | 11:26
δημοφιλέστερα
- 1 Ο τουρισμός της Κρήτης μπροστά σε νέο τοπίο | Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και οι τιμές 06.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης: Πολιτισμός και Παράδοση σε μια μαγευτική γιορτή 10.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Ανοίγει τα μεσάνυχτα ο λόφος του Λυκαβηττού 10.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Χίος: Ανακαλύπτοντας τα μυστικά του νησιού της μαστίχας 09.08.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 5 Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Ελαιοτουρισμός στην Πελοπόννησο | Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου στους Γαργαλιάνους 10.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Τα σχέδια της DERTOUR στην Ελλάδα | Αποκαλυπτική συνέντευξη στο Tornos News του Leif Vase Larsen- Τι λέει για τα ξενοδοχεία και την ...κυβέρνηση 08.08.2025 | TOUR OPERATORS
- 8 45η Γιορτή Ούζου στη Μυτιλήνη 11.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Στη Δωδώνη το «Θερινό Μαντείο» επιστρέφει για 9η χρονιά – Θεσμοθετείται το «Μικρό Μαντείο» για παιδιά 11.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 5 Ελληνικές παραλίες στις 100 χειρότερες στον κόσμο, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες - Δείτε γιατί 08.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ