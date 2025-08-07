«Swiss Senses»: Νέα καμπίνα μεγάλων αποστάσεων το φθινόπωρο

Η ελβετική αεροπορική εταιρεία Swiss International Air Lines, μέλος του Ομίλου Lufthansa, φέρνει νέο επίπεδο άνεσης στις διεθνείς πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, με την παρουσίαση της καινοτόμου καμπίνας «Swiss Senses». Η νέα εμπειρία επιβατών θα κάνει το ντεμπούτο της το φθινόπωρο του 2025, σε ολοκαίνουριο Airbus A350-900, που ενσωματώνει εξαρχής το νέο εσωτερικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο πρώτος υπερατλαντικός προορισμός του νέου A350 θα είναι η Βοστώνη, με τις πτήσεις να ξεκινούν εντός του χειμώνα. Οι κρατήσεις για ταξίδια από την 1η Ιανουαρίου 2026 έχουν ήδη ανοίξει. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουν οι πτήσεις προς ΗΠΑ, το νέο αεροσκάφος θα εκτελέσει δρομολόγια εντός Ευρώπης, για δοκιμαστικούς και επιχειρησιακούς λόγους.

Νέα εμπειρία σε όλες τις θέσεις – Πρώτη και Business με σουίτες

Η καμπίνα Swiss Senses είχε ανακοινωθεί αρχικά την άνοιξη του 2023, όμως τώρα η Swiss παρουσιάζει αναλυτικά τον σχεδιασμό και τα νέα καθίσματα, δίνοντας έμφαση στη First Class και την Business Class, που πλέον αποκτούν ακόμα πιο αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά. Όπως και η «αδελφή» εταιρεία Lufthansa με την καμπίνα Allegris, έτσι και η Swiss εισάγει στις πρώτες θέσεις πλήρως κλειστές σουίτες, ενισχύοντας την έννοια της ιδιωτικότητας και της εξατομίκευσης κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Αλλαγές περιλαμβάνονται επίσης και στην Οικονομική Θέση, ενώ η Premium Economy παραμένει αμετάβλητη, καθώς είχε ήδη ανανεωθεί πρόσφατα.

Νέα εποχή στον στόλο της Swiss

Η νέα γενιά A350 παραδίδεται στην Swiss ήδη εξοπλισμένη με το νέο προϊόν καμπίνας. Στο πλαίσιο του σχεδίου ανανέωσης και αναβάθμισης του στόλου, η εταιρεία θα προχωρήσει από τις αρχές του 2026 στην σταδιακή ενσωμάτωση της καμπίνας Swiss Senses και στα υπάρχοντα Airbus A330 και Boeing 777, αναβαθμίζοντας σημαντικά την εμπειρία των επιβατών σε όλο το δίκτυο μακρινών αποστάσεων.

Swiss Business

Στρατηγική επένδυση στην premium εμπειρία

Η επένδυση στην καμπίνα Swiss Senses εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Lufthansa Group για την ενίσχυση της premium εικόνας των αεροπορικών εταιρειών του ομίλου. Οι νέες καμπίνες «Swiss Senses» και «Allegris» αντανακλούν την τάση της αγοράς για πιο προσωποποιημένη και πολυτελή εμπειρία πτήσης, με έμφαση στην άνεση, την τεχνολογία και τον ιδιωτικό χώρο.

Η Swiss φιλοδοξεί, μέσα από αυτές τις κινήσεις, να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στην αγορά των υπερατλαντικών δρομολογίων, προσελκύοντας τόσο business όσο και απαιτητικούς leisure