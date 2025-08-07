Wizz Air: Διευρύνονται οι χειμερινές συνδέσεις με Αθήνα και Κύπρο
07 Aug 2025, 07:36 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Νέα δρομολόγια που ενισχύουν σημαντικά τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας και της Κύπρου με μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις πρόσθεσε στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων του 2025/26 η αεροπορική εταιρία Wizz Air.
Τα νέα δρομολόγια, που θα ξεκινήσουν σταδιακά από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025, παρουσιάζονται στις πιο πρόσφατες προσθήκες στα συστήματα του αερομεταφορέα έως και την 3η Αυγούστου.
Η Αθήνα υποδέχεται τρεις νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις:
- Βουκουρέστι (Baneasa) – Αθήνα: Από τις 27 Οκτωβρίου 2025, η Wizz Air μεταφέρει το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Otopeni στο αεροδρόμιο Baneasa. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα με αεροσκάφος Airbus A321.
- Κισινάου – Αθήνα: Επαναφορά του δρομολογίου που είχε διακοπεί τον Οκτώβριο του 2020. Οι πτήσεις ξεκινούν επίσης στις 27 Οκτωβρίου 2025, με τρεις εβδομαδιαίες αναχωρήσεις με Airbus A320.
- Βαρσοβία (Modlin) – Αθήνα: Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, η Wizz Air εγκαινιάζει τη σύνδεση με τη Βαρσοβία μέσω του αεροδρομίου Modlin, με τέσσερις πτήσεις την εβδομάδα με Airbus A321neo.
Η Wizz Air επεκτείνει σημαντικά το δίκτυό της και στην Κύπρο, τόσο σε Λάρνακα όσο και σε Πάφο, με συνολικά έξι νέα δρομολόγια.
Για τη Λάρνακα προσφέρονται συνδέσεις από...
- Βαρκελώνη, από τις 27 Οκτωβρίου 2025, με δύο πτήσεις την εβδομάδα μέσω Airbus A321.
- Σκόπια: Επαναφορά του δρομολογίου που είχε σταματήσει τον Οκτώβριο του 2020, με έναρξη στις 28 Οκτωβρίου 2025. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα με Airbus A321.
- Σουτσεάβα (Ρουμανία): Επιστροφή της γραμμής που είχε διακοπεί τον Οκτώβριο του 2023, με έναρξη στις 18 Δεκεμβρίου 2025 και δύο εβδομαδιαίες πτήσεις με A321neo.
- Τιμισοάρα: Νέα σύνδεση με τη ρουμανική πόλη από τις 13 Οκτωβρίου 2025, με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις με Airbus A320.
- Τίρανα: Νέο δρομολόγιο από τις 4 Οκτωβρίου 2025 με δύο πτήσεις την εβδομάδα, με αεροσκάφος A321neo από τις 28 Οκτωβρίου και έπειτα.
Για την Πάφο προσφέρονται συνδέσεις από...
- Βαρσοβία (Modlin): Από τις 2 Δεκεμβρίου 2025, με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις με A321neo, ενισχύοντας τη σύνδεση με την Πολωνία.
- Γερεβάν: Από τις 2 Οκτωβρίου 2025, ξεκινούν πτήσεις από την πρωτεύουσα της Αρμενίας προς την Πάφο, με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις με αεροσκάφος A321neo.
διαβάστε ακόμα
- Ryanair: Νέα χειμερινή σύνδεση Βαρσοβία - Αθήνα 07/08 | 07:10
- ΥΠΑ | Παρεμβάσεις αναβάθμισης στα αεροδρόμια Σύρου, Κυθήρων και Ιωαννίνων 06/08 | 12:07
- Ανοδικός και ο Ιούλιος στο αερoδρόμιο της Αθήνας – Στα 13,5 εκατ. η διεθνής επιβατική κίνηση το 7μηνο 06/08 | 06:41
- ΙΑΤΑ: Ρεκόρ ζήτησης για premium θέσεις στις πτήσεις παγκοσμίως το 2024 05/08 | 06:55
- Η Wizz Air επιστρέφει πλήρως στο Ισραήλ από Σεπτέμβριο – Στο Τελ Αβίβ από 8 Αυγούστου 04/08 | 11:04
- Fly Erbil: Νέα σύνδεση με την Αθήνα από τον Σεπτέμβριο του 2025 05/08 | 06:15
- Garuda Indonesia – Singapore Airlines | Επέκταση της συνεργασίας με νέες πτήσεις, κοινό κωδικό και πρόσβαση σε lounges 04/08 | 11:26
- Heathrow: Φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης £49 δισ. με τρίτο διάδρομο προσγείωσης- oι αντιδράσεις 03/08 | 20:55
- Αεροδρόμιο Αθήνας | + 4,6% η επιβατική κίνηση τον Ιούνιο, + 7,6% στο εξάμηνο 05/08 | 09:47
- Κόπωση στην παγκόσμια επιβατική κίνηση: Μόλις στο 2,6% η αύξηση επιβατών τον Ιούνιο 2025 01/08 | 08:05
δημοφιλέστερα
- 1 Έρευνα | Το 92% των τουριστικών πρακτόρων είναι ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους 06.08.2025 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
- 2 Ο τουρισμός της Κρήτης μπροστά σε νέο τοπίο | Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και οι τιμές 06.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 ΥΠΑ | Παρεμβάσεις αναβάθμισης στα αεροδρόμια Σύρου, Κυθήρων και Ιωαννίνων 06.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 Στην τελική ευθεία το σχέδιο παραχώρησης 22 μικρών περιφερειακών αεροδρομίων – Τι εξετάζει το Υπερταμείο 05.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 Τουρισμός - Κίνα: Ο «μέσος Κινέζος ταξιδιώτης» δεν υφίσταται πλέον - ποιες είναι οι νέες τάσεις 06.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 6 Έκθεση τοπικών προϊόντων στα Ψακούδια Χαλκιδικής: Γιορτή γεύσεων και παράδοσης 07.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 ACI Europe: Η αύξηση των επιβατών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια «δεν είναι πλέον δεδομένη» 06.08.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 8 Μέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση τοπικών σχεδίων δράσης 39 μικρών νησιών με έως 3.500 κατοίκους 06.08.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 9 Πελοπόννησος: Προβολή στην αυστριακή αγορά μέσω του Tourism Open Days 06.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Γ. Ζαφείρης: Η Μαγνησία έχασε μια κρίσιμη ευκαιρία για ουσιαστική τουριστική προβολή 06.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ