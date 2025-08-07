Wizz Air: Διευρύνονται οι χειμερινές συνδέσεις με Αθήνα και Κύπρο

Με τα μάτια του ξεναγού

Νέα δρομολόγια που ενισχύουν σημαντικά τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας και της Κύπρου με μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις πρόσθεσε στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων του 2025/26 η αεροπορική εταιρία Wizz Air.

Τα νέα δρομολόγια, που θα ξεκινήσουν σταδιακά από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025, παρουσιάζονται στις πιο πρόσφατες προσθήκες στα συστήματα του αερομεταφορέα έως και την 3η Αυγούστου.

Η Αθήνα υποδέχεται τρεις νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις:

Βουκουρέστι (Baneasa) – Αθήνα : Από τις 27 Οκτωβρίου 2025, η Wizz Air μεταφέρει το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Otopeni στο αεροδρόμιο Baneasa. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα με αεροσκάφος Airbus A321.

Κισινάου – Αθήνα : Επαναφορά του δρομολογίου που είχε διακοπεί τον Οκτώβριο του 2020. Οι πτήσεις ξεκινούν επίσης στις 27 Οκτωβρίου 2025, με τρεις εβδομαδιαίες αναχωρήσεις με Airbus A320.

Βαρσοβία (Modlin) – Αθήνα: Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, η Wizz Air εγκαινιάζει τη σύνδεση με τη Βαρσοβία μέσω του αεροδρομίου Modlin, με τέσσερις πτήσεις την εβδομάδα με Airbus A321neo.

Η Wizz Air επεκτείνει σημαντικά το δίκτυό της και στην Κύπρο, τόσο σε Λάρνακα όσο και σε Πάφο, με συνολικά έξι νέα δρομολόγια.

Για τη Λάρνακα προσφέρονται συνδέσεις από...

Βαρκελώνη , από τις 27 Οκτωβρίου 2025, με δύο πτήσεις την εβδομάδα μέσω Airbus A321.

Σκόπια : Επαναφορά του δρομολογίου που είχε σταματήσει τον Οκτώβριο του 2020, με έναρξη στις 28 Οκτωβρίου 2025. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα με Airbus A321.

Σουτσεάβα (Ρουμανία): Επιστροφή της γραμμής που είχε διακοπεί τον Οκτώβριο του 2023, με έναρξη στις 18 Δεκεμβρίου 2025 και δύο εβδομαδιαίες πτήσεις με A321neo.

Τιμισοάρα : Νέα σύνδεση με τη ρουμανική πόλη από τις 13 Οκτωβρίου 2025, με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις με Airbus A320.

Τίρανα: Νέο δρομολόγιο από τις 4 Οκτωβρίου 2025 με δύο πτήσεις την εβδομάδα, με αεροσκάφος A321neo από τις 28 Οκτωβρίου και έπειτα.

Για την Πάφο προσφέρονται συνδέσεις από...