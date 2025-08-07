Ryanair: Νέα χειμερινή σύνδεση Βαρσοβία - Αθήνα

Διευρύνεται το χειμερινό πτητικό πρόγραμμα της Ryanair στο αεροδρόμιο Modlin της Βαρσοβίας με την προσθήκη τριών νέων δρομολογίων, το ένα εκ των οποίων αφορά την Αθήνα.

Ο low cost αερομεταφορέας εισάγει το νέο δρομολόγιο Βαρσοβία – Αθήνα κατά τη χειμερινή σεζόν του 2025/26, με πτήσεις οι οποίες θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφος Boeing 737-800.

Η χειμερινή σύνδεση με την Αθήνα θα ξεκινήσει στις 14 Νοεμβρίου του 2025 και θα έχει συχνότητα 4 φορές την εβδομάδα, ενώ πρόκειται για επαναφορά του εν λόγω δρομολογίου από τον Οκτώβριο του 2024.

Από το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας θα προσφέρονται και νέες συνδέσεις, από τις 20 Νοεμβρίου με Παλέρμο, 5 φορές την εβδομάδα, και από τις 14 Νοεμβρίου με Σόφια, με καθημερινή πτήση.