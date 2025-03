Lufthansa: Πολυτελής εμπειρία στη νέα First Class

Η εμπειρία ταξιδιού στην First Class της Lufthansa γίνεται ακόμη πιο πολυτελής, χάρη στη νέα εσωτερική διαμόρφωση της καμπίνας στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Η νέα καμπίνα Allegris First Class θα είναι διαθέσιμη στο θερινό πρόγραμμα πτήσεων, συνδέοντας το Μόναχο με το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο, το Σαν Ντιέγκο, τη Σαγκάη και την Μπενγκαλούρου.

Επιπλέον, οι επιβάτες θα μπορούν να απολαύσουν το νέο προϊόν καμπίνας και στις Economy, Premium Economy και Business Class σε πτήσεις προς το αεροδρόμιο Newark της Νέας Υόρκης (από τα μέσα Απριλίου), ενώ από τις αρχές Αυγούστου, η υπηρεσία θα επεκταθεί και στη Σάρλοτ.

Επέκταση του στόλου με τις νέες καμπίνες Από τον Φεβρουάριο, εννέα αεροσκάφη A350-900 με τη νέα εσωτερική διαμόρφωση πετούν ήδη για τη Lufthansa, εκ των οποίων τα οκτώ διαθέτουν την αναβαθμισμένη First Class. Μέχρι στιγμής, σχεδόν μισό εκατομμύριο επιβάτες έχουν απολαύσει τις νέες ανέσεις σε όλες τις κατηγορίες θέσεων. Εντός του 2025, θα ξεκινήσει και η αναβάθμιση του υπάρχοντος στόλου με το Allegris, ξεκινώντας από τα Boeing 747-8.

Επανάσταση στην First Class με τις νέες σουίτες Allegris

"Αναδιαμορφώνουμε πλήρως την εμπειρία της First Class με το Allegris, καθιστώντας την ακόμη πιο αποκλειστική", δήλωσε ο Jens Ritter, CEO της Lufthansa Airlines. "Οι νέες σουίτες First Class προσφέρουν απαράμιλλη ιδιωτικότητα και πολυτέλεια, ενώ επενδύουμε και στη βελτίωση των First Class check-in χώρων και lounge σε Μόναχο και Φρανκφούρτη".

Η νέα καμπίνα περιλαμβάνει δύο μεμονωμένες σουίτες και τη μοναδική Suite Plus. Οι επιβάτες μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σχεδόν ενός μέτρου φαρδιού καθίσματός τους, ενώ τα κλειστά διαμερίσματα με ύψος οροφής, πόρτα, μεγάλο τραπέζι και οθόνη έως 43 ιντσών προσφέρουν απόλυτη άνεση. Για επιπλέον ευκολία, κάθε σουίτα διαθέτει προσωπική ντουλάπα και ατομικό φωτισμό για προσαρμοσμένη ατμόσφαιρα.

Η Suite Plus αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία ταξιδιού, καθώς τα δύο καθίσματα μπορούν να μετατραπούν σε ένα άνετο διπλό κρεβάτι, παρέχοντας την αίσθηση ενός ιδιωτικού δωματίου στον αέρα. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν μόνοι απολαμβάνουν επίσης μοναδική αποκλειστικότητα.

Επενδύσεις στην εμπειρία όλων των επιβατών

Η Lufthansa δεν αναβαθμίζει μόνο την First Class αλλά και την εμπειρία όλων των ταξιδιωτών. Στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, έχει εισαχθεί μια νέα, καινοτόμος υπηρεσία παραλαβής και καταχώρισης αποσκευών. Παράλληλα, από το καλοκαίρι, η Lufthansa θα προσφέρει δωρεάν, απεριόριστη αποστολή μηνυμάτων σε διηπειρωτικές πτήσεις, επιτρέποντας στους επιβάτες να επικοινωνούν μέσω γνωστών εφαρμογών στη διάρκεια του ταξιδιού.

Υπό το έργο "Future Onboard Experience", η Lufthansa επανεξετάζει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων, του εξοπλισμού άνεσης και της γενικής εξυπηρέτησης, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση μέχρι τα 100ά της γενέθλια το 2026.

Νέες παροχές για Business Class και frequent flyers

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, το νέο γαστρονομικό concept στις πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων της Business Class προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία ζεστών και κρύων πιάτων. Παράλληλα, ανακαινίστηκαν οι lounge σε Newark και Heathrow, ενώ φέτος προγραμματίζεται η ανακαίνιση 30 επιπλέον lounge, αναβαθμίζοντας σημαντικά την εμπειρία των τακτικών ταξιδιωτών.